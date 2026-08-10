A Laracha proyecta un "refugio climático" en el parque Maximino Canedo con una fuente transitable

El Concello de A Laracha ha sacado a licitación el proyecto para instalar una fuente transitable en el parque Maximino Canedo, un "refugio climático" que tiene como objetivo mitigar el efecto isla de calor en el entorno.

El presupuesto de la actuación asciende a más de 111.300 euros y está cofinanciada por la Xunta. La fuente estará integrada en el entorno del parque y su diseño se basa en un sistema a cuota cero para posibilitar el uso de todas las personas y eliminar barreras arquitectónicas.

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La infraestructura estará formada por módulos hidráulicos con surtidores emergentes programables e iluminación LED de bajo consumo. El Concello añade que además de valor paisajístico tendrá una función recreativa y ambiental "al favorecer la creación de un microclima que ayude a reducir la sensación térmica".