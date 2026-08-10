Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emalcsa incrementa sus beneficiosCuenta atrás para el eclipseAdiós a uno de los bares míticos de A CoruñaTrofeo Teresa HerreraFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

A Laracha proyecta un "refugio climático" en el parque Maximino Canedo con una fuente transitable

El Concello señala que contribuirá a "favorecer la creación de un microclima que ayude a reducir la sensación térmica"

Recreación de la futura fuente del parque Maximino Canedo de A Laracha

Recreación de la futura fuente del parque Maximino Canedo de A Laracha / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Laracha

El Concello de A Laracha ha sacado a licitación el proyecto para instalar una fuente transitable en el parque Maximino Canedo, un "refugio climático" que tiene como objetivo mitigar el efecto isla de calor en el entorno.

El presupuesto de la actuación asciende a más de 111.300 euros y está cofinanciada por la Xunta. La fuente estará integrada en el entorno del parque y su diseño se basa en un sistema a cuota cero para posibilitar el uso de todas las personas y eliminar barreras arquitectónicas.

Noticias relacionadas

La infraestructura estará formada por módulos hidráulicos con surtidores emergentes programables e iluminación LED de bajo consumo. El Concello añade que además de valor paisajístico tendrá una función recreativa y ambiental "al favorecer la creación de un microclima que ayude a reducir la sensación térmica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
  2. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  3. Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
  4. Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
  5. Primera visita al pazo de Meirás tras retirar los Franco sus bienes: 'Hoy es un día triste
  6. Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario
  7. El anticuario a 20 minutos de A Coruña con joyas del siglo XIX y un jardín secreto: 'Aquí nadie sabe lo que va a encontrar
  8. Culleredo cede 15 agentes para reforzar la plantilla de la Policía Local de Cambre

Betanzos expropiará un edificio en Rúa Cabildos para alquiler social

Betanzos expropiará un edificio en Rúa Cabildos para alquiler social

Oza Cesuras convoca para este jueves el pleno extraordinario forzado por la oposición por la crisis del agua

Oza Cesuras convoca para este jueves el pleno extraordinario forzado por la oposición por la crisis del agua

Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación

Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación

A Laracha proyecta un "refugio climático" en el parque Maximino Canedo con una fuente transitable

A Laracha proyecta un "refugio climático" en el parque Maximino Canedo con una fuente transitable

Betanzos activa un plan de tráfico especial para las fiestas de San Roque con cortes en la plaza Irmáns García Naveira

Betanzos activa un plan de tráfico especial para las fiestas de San Roque con cortes en la plaza Irmáns García Naveira

Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas

Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas

Las responsables de atención domiciliaria de Cambre denuncian "trabas de índole política" a su trabajo

Las responsables de atención domiciliaria de Cambre denuncian "trabas de índole política" a su trabajo

La coordinadora de Servizos Sociais de Cambre alerta una situación "crítica" por la falta de personal

Tracking Pixel Contents