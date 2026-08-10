Las responsables de atención domiciliaria de Cambre denuncian "trabas de índole política" a su trabajo

La coordinadora de Servizo Sociais de Cambre y la trabajadora social, responsables del Servicio de la Atención Domiciliaria (SAD), denuncian "trabas de índole política" a su trabajo, así como "ofensas e agravios" contra su "profesionalidade" en los plenos municipales.

En un informe sobre el SAD remitido a los grupos municipales de Cambre a petición de la alcaldesa, las funcionarias se defienden de las críticas hechas por las familias y usuarios de la prestación, además de contestar a la evaluación del contrato hecha por el coordinador del departamento en funciones, que había encontrado numerosas incidencias achacables a la redacción de los pliegos de contratación, y responder a las dudas expuestas durante el pasado pleno de julio por la regidora, Diana Piñeiro.

Acusaciones en el pleno

En el documento se hace referencia "acusaciones" vertidas en el pleno hacia las trabajadoras. Durante la sesión, la alcaldesa leyó en alto la respuesta de la coordinadora del servicio titular a la petición de una evaluación inmediata del SAD para contrastar el informe de su sustituto y decidir si abrir un expediente sancionador a la empresa adjudicataria.

En esta contestación la funcionaria explicaba que la falta de trabajadores en el departamento estaba provocando que asumiera una gran carga de trabajo, razón por la que la redacción se podría retrasar, a lo que Piñeiro en el pleno respondió que "esta resposta non se pode admitir". "O rigor ten que empezar por onde ten que empezar. Estou plantexando cousas moi serias e moi graves", afirmó la alcaldesa. "Hai unha traballadora social expresamente asignada ao SAD. Independientemente das baixas", señaló la regidora.

A esto la empleada en cuestión responde con una lista de tareas que tiene que realizar, una veintena de ellas, en las que se encuentran la gestión de incidencias, tramitación de expedientes así como la coordinación con el centro de salud. "O reforzo e apoio do personal no servizo de axuda no fogar municipal de Cambre é urxente e necesario", indica la trabajadora, que añade que, desde el 28 de mayo, está sola en departamento.

Las funcionarias afirman que son "plenamente conscientes de que as persoas usuarias e as súas familias non son meros expedientes, senón persoas vulnerables con necesidades reais e situación sociofamiliares complicadas". Destacan que trabajan "arreo para cumplir" con su "deber a pesar das trabas de índole política que se están a poner a través de notas de prensa e dos plenos municipais".

Desmienten las quejas

Las responsables del servicio defienden que, desde el pasado mes de abril, de las 120 personas usuarias del SAD, se presentaron por registro de entrada quejas de únicamente 16 de ellas. En el informe, las autoras niegan que en algún momento se produjeran rotaciones de hasta 30 auxiliares por domicilio, tal como había denunciado la madre de un usuario, y que "só acudiron a dito domicilio 12 auxiliares" entre el 1 de junio y el 20 de julio.

En contestación a las denuncias sobre la rotación de personal, las funcionarias destacan que "resulta positivo que sexan atendidas por auxiliares estables", pero advierten de que "hai que tener en conta que ás veces non pode entenderse como una garantía absoluta". "Que existan cuadrantes con varias auxiliares nunha semana non é produto dunha falta de profesionalidade nin unha desconsideración á persoa usuaria, senon á necesidade de garantir que o servizo se preste coa maior calidade posible", afirman las responsables. Destacan también que "a asignación dun auxiliar non se realiza como medida de presión ou represalia".

Las responsables de fiscalizar el servicio admiten que 8 de las 51 trabajadoras del SAD "no tienen formación homologada", pero destacan que "si que teñen máis de 15 anos de experiencia no servizo". Las funcionarias recuerdan que ya se habían enviado varios requerimientos a la anterior adjudicataria sobre la necesidad de que el personal contara con la titulación correspondiente.

También niegan que haya usuarios que no tengan proyectos de intervención ya "é un requisito esencial vinculado ao inicio do servizo" y apuntan que los planes están volcados en el teléfono móvil de cada auxiliar.

Las funcionarias desmienten también errores en la computación del kilometraje y rechazan las acusaciones de que las incidencias por horarios o modificaciones de personal tengan un carácter general o que afecten a la mayoría de las usuarias del SAD de Cambre. A pesar de ello, advierten que "la realidad del día a día" del SAD incluye retrasos por causas ajenas, dificultades en los desplazamientos o "cambios de última hora para garantir a cobertura do servizo".

Las autoras del documento señalan en varias ocasiones que esto ocurre también en el resto de municipios y critican la evaluación del coordinador sustituto, ya que "é necesario un coñecemento máis específico e completo do servizo, non baseadas en percepción ou opinións das familias e das persoas usuarias".

Las responsables del SAF advierten, además, que han recibido quejas sobre el "trato inadecuado" de familias y usuarios tanto a las trabajadoras como a las coordinadoras de la adjudicataria.