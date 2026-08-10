Sanidade informa ahora de que el agua de Oza Cesuras es potable
El Concello dio por restablecido el servicio en Cesuras a última hora del jueves | Celebrará el 13 de agosto el pleno forzado por la oposición, que exige explicaciones
A. P.
Tres días después de que el Concello de Oza Cesuras restableciese el suministro, la Consellería de Sanidade ha confirmado que el agua es apta para el consumo. En un escueto comunicado de una línea, el Sergas comunica que "los análisis del agua realizados en el municipio de Oza Cesuras confirman que es potable".
A consulta de este diario, el departamento autonómico explicó que tomó muestras el pasado lunes tras trasladarle la central de emergencias 112 las quejas de numerosos afectados, alarmados por la turbidez y el mal olor del agua, deficiencias que llevaron a la concesionaria a desaconsejar su uso.
Tras casi una semana sin suministro en Cesuras, el Concello dio por restablecido el servicio el jueves a última hora de la tarde. Un día después, el alcalde, Pablo González Cacheiro, compareció ante los medios para informar de las medidas adoptadas desde que se produjo una avería en la noche del jueves 30 de julio hasta el restablecimiento del agua el jueves 6 de agosto. El regidor descargó en la empresa concesionaria la responsabilidad de la gestión de esta crisis, que generó numerosas quejas vecinales por falta de información y de alternativas de suministro, y atribuyó lo ocurrido a la sequía, dado que el bajo caudal de los ríos complicó el restablecimiento del abastecimiento.
La oposición, PSOE, BNG y la edil Mónica Fernández-Aceytuno, han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario. La sesión se celebrará este jueves 13 de agosto a las 11.00 h.
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