Arteixo ultima los flecos para dar vida al nuevo pulmón eléctrico que dará vida a la Casa de Baños del Balneario

Construir un templo del bienestar del siglo XXI sobre los cimientos de una joya patrimonial levantada en 1760 no solo exige respetar la piedra y sortear hallazgos imprevistos como el amianto en la cubierta. También requiere una gran cantidad de energía para hacer funcionar maquinarias de desinfección, bombeos de aguas mineromedicinales y una piscina cubierta bajo un gran techo acristalado. Un mes después de que el Concello de Arteixo completase la recepción formal de las obras civiles de la Casa de Baños del Balneario, la metamorfosis del histórico complejo ha entrado en una fase decisiva: la adaptación de sus entrañas energéticas.

Para que la apertura prevista para enero de 2027 pase de ser una fecha en el calendario a una realidad, el Ayuntamiento acaba de autorizar una reconfiguración integral de la red de distribución eléctrica en la Plaza del Balneario. La intervención, encargada a la compañía UFD Distribución Electricidad por un importe de 133.055 euros, responde a la necesidad de dotar de la potencia necesaria a un recinto que ha multiplicado sus usos en los últimos años.

La solución técnica planteada pasa por la instalación de un nuevo centro de transformación subterráneo de 630 kVA, su enganche a la red de media tensión y la reorganización de los trazados de baja tensión. Esta pieza subterránea no solo dará vida a las instalaciones termales y a la lámina de agua de la Casa de Baños, sino que canalizará la energía para el resto del entramado municipal que compone el entorno, como el edificio principal, la antigua capilla reconvertida en espacio cultural, el alumbrado público y los proyectos en marcha.

Para financiar esta actuación, la Axencia de Turismo de Galicia y el Ejecutivo local suscribieron una segunda adenda al convenio de colaboración sufragado con Fondos Europeos Next Generation, incrementando la partida global para cubrir las exigencias de suministro técnico.

Vista actual de las obras en el balneario de Arteixo. / GUS DE LA PAZ

Con este trámite presupuestario resuelto, el Balneario encara la recta final de su hoja de ruta. Tras la inversión acumulada de más de 3,2 millones de euros, el Gobierno local iniciará la licitación para adjudicar la explotación de las instalaciones hidrológicas a una firma especializada. De forma paralela, y debido a la complejidad de los pozos de agua natural y a las estrictas exigencias sanitarias, el recinto se someterá a un periodo de pruebas técnicas de unos tres meses antes de recibir a sus primeros usuarios, que podrán disfrutar de circuitos de una hora por un importe de 10 euros.

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Entretanto, las obras en las plantas superiores del inmueble principal avanzan hacia su remate a finales de este mismo año. Mientras la luz y las canalizaciones terminan de asentarse bajo el suelo de Arteixo, el municipio se prepara para recuperar un espacio identitario que aspira a convertirse en un gran motor patrimonial, social y turístico.