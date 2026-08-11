El BNG se abstendrá en Cambre para facilitar unos presupuestos que siguen en el aire

El BNG de Cambre se abstendrá este miércoles en la votación de los presupuestos municipales de 2026, una decisión con la que la formación nacionalista pretende facilitar que el Concello de la alcaldesa popular Diana Piñeiro recupere unas cuentas propias después de un año de prórroga. Su portavoz, Dani Carballada, explicó este martes que, pese a considerar insuficientes algunas de las partidas, «por malos que sexan, é mellor que Cambre teña Orzamentos que que non os teña».

La posición del BNG no permite, sin embargo, anticipar el resultado del pleno. La corporación está formada por 21 concejales —cuatro del PP, siete de Unión por Cambre, cuatro del PSOE, tres del BNG, dos de Alternativa dos Veciños y una concejala no adscrita— y todavía se desconoce el voto de todos los grupos. Alternativa ya avanzó que no impedirá la aprobación de las cuentas, pero la posición de UxC, PSOE y la concejala no adscrita serán determinantes para saber si el Gobierno de Diana Piñeiro consigue sacar adelante su propuesta.

El debate llega, además, con un considerable retraso. El Ayuntamiento mantiene prorrogadas las cuentas de 2024 después de que no se aprobase un presupuesto para 2025, una situación que el propio BNG considera una muestra de las dificultades de funcionamiento que arrastra el Concello.

22 millones de presupuesto

La propuesta elaborada por el Gobierno de Piñeiro asciende a 22 millones de euros, un 5% más que las últimas cuentas aprobadas. El documento reserva 2,5 millones para inversiones, lo que supone un incremento del 21% respecto al ejercicio anterior, con buena parte del importe destinado a actuaciones en espacios públicos y calles. Entre ellas figuran 1 millón de euros para la rehabilitación de parques infantiles, incluidas las cubiertas de Manuel Lugrís y A Barcala, más de 832.000 euros para pavimentación y arreglo de calles y unos 230.000 para obras en locales sociales.

El presupuesto intenta también responder a algunos de los problemas que han condicionado la gestión municipal durante los últimos años. Cambre acumula contratos de servicios en precario, entre ellos los del alumbrado, el mantenimiento de zonas verdes y la limpieza viaria, y el Gobierno plantea incrementar las partidas destinadas a buena parte de ellos. Al mismo tiempo, el documento aborda la situación de la plantilla municipal, con el objetivo expresado por el Ejecutivo local de incrementar efectivos para mejorar la atención a la ciudadanía.

Diana Piñeiro indicó este martes que los presupuestos recogen algunas propuestas del BNG, PSOE y Alternativa, a excepción de UxC, que no trasladó ninguna medida al Ejecutivo local, en palabras de la alcaldesa, "pese aos reiterados intentos que fixemos co grupo". Piñeiro dice que "todos os grupos tiveron a mesma porta aberta".

Adquisición del edificio de los molinos de A Barcala

Entre las demandas planteadas por el BNG está la recuperación de la antigua escuela unitaria de Cecebre para darle un uso social y, especialmente, la adquisición del antiguo edificio de los molinos de A Barcala. Esta última propuesta ha sido recogida por el Gobierno local, que ya ha iniciado los trámites para su compra por un precio inicial de 120.000 euros. Los nacionalistas consideran que la recuperación del inmueble, último vestigio del antiguo sistema de molinos de mareas, podría servir como punto de partida para una futura transformación de una de las zonas que consideran más degradadas urbanísticamente.

Donde el BNG no ha conseguido el resultado que pretendía es en las subvenciones. La formación había reclamado que las ayudas a entidades deportivas, culturales, vecinales y sociales se triplicasen para compensar los efectos de años en los que ni siquiera se convocaron las ayudas municipales. El Gobierno local contempla por su parte un incremento de entre un 10% y un 15%. Carballada señaló esta cuestión como la principal decepción de la negociación, al entender que algunas entidades han tenido que afrontar gastos con recursos propios durante este periodo.

Problemas administrativos acumulados

Las cuentas incluyen alrededor de 255.000 euros para Anpas, entidades sociales y deporte local, dentro de un capítulo que llega condicionado por los problemas administrativos acumulados. El Gobierno de Piñeiro ha tenido que afrontar en los últimos meses pagos pendientes a entidades y clubes, con facturas que en algunos casos se remontaban a 2022.

El capítulo de personal, por otra parte, supone aproximadamente un 13% menos de gasto respecto al ejercicio anterior, una reducción que se explica en parte por la disminución de las partidas destinadas a los órganos de gobierno. Al mismo tiempo, el Ejecutivo local sostiene que una de sus prioridades es aumentar la plantilla municipal para agilizar la prestación de servicios.

En este contexto, el BNG entiende que no disponer de presupuesto sería un problema mayor que aprobar unas cuentas que no satisfacen todas sus demandas. La formación sostiene que la situación de asociaciones, clubes y otros colectivos hace especialmente necesario recuperar cuanto antes la normalidad presupuestaria. Su abstención responde a ese planteamiento y, según explicó Carballada, también pretende abrir el camino a una futura negociación de los presupuestos de 2027.

Propuestas de Alternativa y PSOE

Una posición similar ha expresado Alternativa dos Veciños. La formación asegura que no comparte todos los criterios del documento, pero considera que disponer de presupuesto permitirá recuperar capacidad para gestionar los gastos corrientes, abordar las necesidades de personal y garantizar la financiación de servicios que actualmente se encuentran en precario, como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el mantenimiento de parques o el alumbrado. Por ello, ha avanzado que no votará en contra. En su caso, el presupuesto incluye su propuesta de rehabilitar la cubierta del parque infantil Manuel Lugrís.

El PSOE trasladó al Concello como prioridad, según asegura la alcaldesa, la mejora de las ventanas del local de Bribes, además de diferentes medidas sociales y de bienestar animal, entre ellas una dotación de 45.000 euros para impulsar el Centro de Información á Muller (CIM), o la creación de un parque canino (24.000 euros).

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Ahora, todo dependerá del pleno de este miércoles. Las votaciones serán la prueba definitiva para un Gobierno local que afronta su primera aprobación presupuestaria desde la llegada de Diana Piñeiro a la alcaldía, que gobierna con solo cuatro de los 21 concejales.