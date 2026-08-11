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Coirós se suma a las peticiones de un "uso responsable" del agua

El Concello pide evitar su uso para riegos, lavado de coches o llenado de piscinas

Estado de un río a su paso por la comarca brigantina.

Estado de un río a su paso por la comarca brigantina. / LOC

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RAC

Coirós

Nuevo llamamiento a un consumo "responsable" del agua en la comarca brigantina. El Concello de Coirós se suma a ayuntamientos vecinos como Betanzos u Oza Cesuras y acaba de dictar un bando para pedir a la ciudadanía un "consumo racional" del agua.

El Ayuntamiento insta a evitar el uso de la traída para el riego de jardines y zonas verdes, el lavado de vehículos o el llenado de piscinas. "Cada gota cuenta. Desde no usar la manguera para limpiar patios o aceras hasta revisar grifos e instalaciones para detectar fugas", reflexiona el alcalde en funciones, Juan Carlos García Barreiro.

El bando incorpora las recomendaciones de Augas de Galicia para un uso responsable en el hogar:

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  • Ducharse en lugar de bañarse.
  • Cerrar el grifo cuando no se está utilizando.
  • Utilizar los programas 'eco' en los electrodomésticos.
  • Reutilizar el agua siempre que sea posible.
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