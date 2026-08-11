Sequía
Coirós se suma a las peticiones de un "uso responsable" del agua
El Concello pide evitar su uso para riegos, lavado de coches o llenado de piscinas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Coirós
Nuevo llamamiento a un consumo "responsable" del agua en la comarca brigantina. El Concello de Coirós se suma a ayuntamientos vecinos como Betanzos u Oza Cesuras y acaba de dictar un bando para pedir a la ciudadanía un "consumo racional" del agua.
El Ayuntamiento insta a evitar el uso de la traída para el riego de jardines y zonas verdes, el lavado de vehículos o el llenado de piscinas. "Cada gota cuenta. Desde no usar la manguera para limpiar patios o aceras hasta revisar grifos e instalaciones para detectar fugas", reflexiona el alcalde en funciones, Juan Carlos García Barreiro.
El bando incorpora las recomendaciones de Augas de Galicia para un uso responsable en el hogar:
- Ducharse en lugar de bañarse.
- Cerrar el grifo cuando no se está utilizando.
- Utilizar los programas 'eco' en los electrodomésticos.
- Reutilizar el agua siempre que sea posible.
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
- Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario
- El anticuario a 20 minutos de A Coruña con joyas del siglo XIX y un jardín secreto: 'Aquí nadie sabe lo que va a encontrar