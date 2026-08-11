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Un mirador sobre la ría y una senda: propuestas para recuperar la Ribeira de Chantada de Paderne

La Reserva de Biosfera y el Concello analizan sobre el terreno las actuaciones para restaurar este enclave natural a orillas de las marismas

Representantes del Concello de Paderne y la Reserva de Biosfera analizan las actuaciones para recuperar la Ribeira de Chantada.

Representantes del Concello de Paderne y la Reserva de Biosfera analizan las actuaciones para recuperar la Ribeira de Chantada. / LOC

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RAC

Paderne

Representantes de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y el Concello de Paderne visitaron este martes la Ribeira de Chantada para avanzar in situ en el proyecto de recuperación de este enclave natural a orillas de las marismas de Betanzos. La iniciativa se enmarca en la estrategia conjunta Proxecta Paisaxe, un proceso participativo de planificación que la entidad supramunicipal desarrolla en los 17 municipios comprendidos en la Reserva.

El gerente de la Reserva, Diego López, y el alcalde de Paderne, Sergio Platas, analizaron sobre el terreno las principales líneas de trabajo previstas en la Ribeira de Chantada, que combinan la restauración ecológica del ecosistema de marisma, la recuperación del paisaje litoral, muy alterada por la presencia de eucaliptos y plumachos; y un uso público "respetuoso" con los valores ambientales de este espacio, incluido en la Rede Natura y en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera.

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Entre otras actuaciones, la Reserva y el Concello proyectan crear una senda entre Ponte do Porco y el puente de O Pedrido, la eliminación de especies exóticas invasoras, la reforestación con arbolado autóctono y el acondicionamiento de un mirador sobre la ría, desde el que se podrá apreciar desde una misma perspectiva el puente de O Pedrido y el pazo de Mariñán.

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