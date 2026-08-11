Oleiros acusa a la Xunta de "pór en risco" el futuro del Ceida
Denuncia que los estatutos y el convenio suscritos para el funcionamiento del centro llevan casi dos años caducados
El Concello de Oleiros acusa a la Xunta de "pór en risco" el futuro del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida). El alcalde, Ángel García Seoane, afirma que la Consellería de Medio Ambiente "bloquea" la renovación del convenio y los estatutos, que llevan casi dos años caducados, y que establecían que el Concello cedía el castillo de Santa Cruz como sede y asumía el mantenimiento del centro a cambio de que la Xunta aportase dos terceras partes del financiamiento y la Universidad de A Coruña los fondos restantes.
"A Xunta, que ostenta a presidencia do organismo durante este ano, ten o proceso paralizado, igual que tamén ten bloqueada a renovación da praza de director", critica el Concello oleirense en un comunicado.
"Levamos un ano sen que conselleira, que é a presidenta do Ceida, pisara o centro. Tivemos varias reunións, mandan a unha funcionaria moi amable pero hai que levar adiante o cambio dos estatutos, a renovación do convenio e a convocatoria para a praza de dirección. É que estamos sen director! Mandeille unha carta á conselleira e non nos contestou... É un desprezo total ao Concello de Oleiros", critica Seoane.
El Ayuntamiento urge a la Xunta a mover ficha y advierte de que "Galicia non pode perder o centro máis importante de investigación e divulgación ambiental".
Este diario intentó recabar este martes la postura de la Consellería de Medio Ambiente.
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