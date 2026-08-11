Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua

Jardines dignos de la nobleza, playas abrazadas por los pinos y molinos suspendidos al borde de los acantilados. La provincia de A Coruña está llena de rincones que merece la pena visitar al menos una vez en la vida, una lista que aumenta si se tienen en cuenta los pueblos que salpican la costa.

En ella, y a tan solo media hora de la ciudad herculina, se encuentra la villa pesquera más bonita de España, un título que le ha concedido recientemente la revista Viajar. El medio especializado en viajes ha reconocido la pintoresca arquitectura y el pasado marinero de la que ya es una de las joyas de Ares, Redes, que fascina a quienes se aventuran en sus calles con sus casas de colores y sus balcones asomados a la ría.

Redes, el pueblo indiano que derrocha historia y flores

"En Redes no te quedes, en Ares no te pares y en Caamouco para poco". Eso dice el famoso refrán que, sin embargo, hará que quien lo siga se pierda este rincón con encanto del litoral de A Coruña.

Se trata de un pequeño pueblo marinero de la Ferrolterra ubicado dentro de la parroquia de Caamouco, que se ha hecho un sitio en el mapa con su herencia indiana y sus callejuelas tapizadas en piedra. Los visitantes que se acercan a él se sorprenden habitualmente con las fachadas de sus casas pintadas de vivos colores y adornadas para mostrar la riqueza de los que retornaban de Cuba a finales del siglo XIX.

Varios de estos inmuebles se encuentran en primera línea, mirando directamente a la ría, que fue el principal sustento del pueblo durante siglos. Aquel pasado aún puede verse en las cabrias, unos postes de madera en los que los marineros ponían sus redes a secar y que presiden la playa de Area Morta.

El arenal, con sus aguas tranquilas y su arena blanca, es una de las paradas obligadas en la visita a Redes, donde en verano se reúnen las familias para disfrutar del sol. Junto al puerto, en la plaza do Pedregal, se puede tapear casi tocando el agua, aunque merece la pena internarse en las calles para degustar el marisco y el pescado fresco procedente de la ría de Ares.

Caminando por ellas, uno se tropieza con hortensias y buganvillas que se asoman por las fachadas y que contrastan con el vívido tono marino de la Casa Azul. Este edificio -con una suerte de torreón de tres pisos resaltados en blanco- es una de las postales más icónicas del lugar junto a la Rúa Nova que se abre a la ría y las pequeñas barcas que oscilan en el puerto.

Un pueblo de cine

Si para la revista Viajar Redes es el pueblo más bonito de España, para otros ha sido el escenario perfecto para sus proyectos audiovisuales. Y es que este punto del concello de Ares ha sido el decorado de series tan conocidas en Galicia como Padre Casares, pero también de películas de talla nacional.

Hablamos de la película Julieta, en la que Redes asoma como un personaje más del filme. El director Pedro Almodóvar empleó la casa número 11 de la Rúa Nova, construida en los años 30, para su filme, con el que inmortalizó para siempre este pequeño rincón de la costa gallega en la gran pantalla.