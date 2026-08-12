De Arteixo a Miño: toda la comarca mira al cielo

Mera, Bastiagueiro, Barrañán, Repibelo, Valcovo, Caión, Gandarío, Cirro, Veigue, Perbes o Playa Grande colgaron esta jornada el cartel de lleno. Miles de personas aprovecharon su cita con el eclipse para disfrutar de un día de playa. La foto se repetía en todos los municipios costeros: arenales y paseos marítimos llenos a reventar para disfrutar de un fenómeno astronómico histórico.

En Miño, no solo se llenaron las playas, también el conocido como Parque das Idades, el enclave escogido por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas para celebrar su gran evento comarcal por su plena visibilidad hacia el oeste. Los asistentes pudieron seguir todas las fases del fenómeno a través de pantallas gigantes, telescopios solares y desde puntos de observación supervisados por monitores especializados.

Taller infantil para disfrutar del eclipse en la jornada celebrada por la Reserva de Biosfera en Miño. / LOC

Un arenal muy codiciado para disfrutar del eclipse fue Mera, cuyo faro fue escogido como centro de operaciones informativas del fenómeno astronómico. Desde la mañana, cientos de visitantes cogieron sitio en el arenal oleirense para disfrutar del fenómeno, con las terrazas del paseo también llenas hasta la bandera.

La playa de Mera, llena unas horas antes del eclipse. / LOC

El embalse de Cecebre fue otro de los rincones naturales elegidos para disfrutar del eclipse, aunque hubo abegondeses que optaron por por disfrutar del evento astronómico desde zonas interiores de Abegondo, como el campo da feira de San Marcos.

Vecinos de Abegondo esperan el eclipse sentados en el campo da feira de San Marcos. / LOC

En Bergondo, la asistencia se concentró en dos puntos: la playa de Gandarío y el Monasterio de San Salvador. El Concello escogió este enclave, con un alto valor patrimonial, para celebrar una jornada de divulgación comunitaria, con talleres, juegos y actividades familiares.

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El paseo marítimo de O Burgo o de O Temple, el parque de las 13 Rosas, el puerto de Sada o el paseo del río Mero, en Cambre, fueron otros de los puntos escogidos para disfrutar de una jornada de las que hacen historia.