Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

De Arteixo a Miño: toda la comarca mira al cielo

Las playas, los paseos marítimos y los parques de la comarca se llenan para disfrutar de un fenómeno astronómico único

Numerosas personas se concentran en el paseo y la playa de Mera para ver el eclipse.

Numerosas personas se concentran en el paseo y la playa de Mera para ver el eclipse. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Mera, Bastiagueiro, Barrañán, Repibelo, Valcovo, Caión, Gandarío, Cirro, Veigue, Perbes o Playa Grande colgaron esta jornada el cartel de lleno. Miles de personas aprovecharon su cita con el eclipse para disfrutar de un día de playa. La foto se repetía en todos los municipios costeros: arenales y paseos marítimos llenos a reventar para disfrutar de un fenómeno astronómico histórico.

En Miño, no solo se llenaron las playas, también el conocido como Parque das Idades, el enclave escogido por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas para celebrar su gran evento comarcal por su plena visibilidad hacia el oeste. Los asistentes pudieron seguir todas las fases del fenómeno a través de pantallas gigantes, telescopios solares y desde puntos de observación supervisados por monitores especializados.

Taller infantil para disfrutar del eclipse en la jornada celebrada por la Reserva de Biosfera en Miño.

Taller infantil para disfrutar del eclipse en la jornada celebrada por la Reserva de Biosfera en Miño. / LOC

Un arenal muy codiciado para disfrutar del eclipse fue Mera, cuyo faro fue escogido como centro de operaciones informativas del fenómeno astronómico. Desde la mañana, cientos de visitantes cogieron sitio en el arenal oleirense para disfrutar del fenómeno, con las terrazas del paseo también llenas hasta la bandera.

La playa de Mera, llena unas horas antes del eclipse.

La playa de Mera, llena unas horas antes del eclipse. / LOC

El embalse de Cecebre fue otro de los rincones naturales elegidos para disfrutar del eclipse, aunque hubo abegondeses que optaron por por disfrutar del evento astronómico desde zonas interiores de Abegondo, como el campo da feira de San Marcos.

Vecinos de Abegondo esperan el eclipse sentados en el campo da feira de San Marcos.

Vecinos de Abegondo esperan el eclipse sentados en el campo da feira de San Marcos. / LOC

En Bergondo, la asistencia se concentró en dos puntos: la playa de Gandarío y el Monasterio de San Salvador. El Concello escogió este enclave, con un alto valor patrimonial, para celebrar una jornada de divulgación comunitaria, con talleres, juegos y actividades familiares.

Noticias relacionadas

El paseo marítimo de O Burgo o de O Temple, el parque de las 13 Rosas, el puerto de Sada o el paseo del río Mero, en Cambre, fueron otros de los puntos escogidos para disfrutar de una jornada de las que hacen historia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  2. La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
  3. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  4. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  5. Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
  6. Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
  7. Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario
  8. El anticuario a 20 minutos de A Coruña con joyas del siglo XIX y un jardín secreto: 'Aquí nadie sabe lo que va a encontrar

De Arteixo a Miño: toda la comarca mira al cielo

De Arteixo a Miño: toda la comarca mira al cielo

Los votos en contra de UxC hacen naufragar el presupuesto de Cambre de 2026

Los votos en contra de UxC hacen naufragar el presupuesto de Cambre de 2026

Caión se entregó al eclipse con el Atlántico como escenario: "Este é un anaco do ceo na terra, non hai lugar mellor"

Caión se entregó al eclipse con el Atlántico como escenario: "Este é un anaco do ceo na terra, non hai lugar mellor"

La Xunta dice que el convenio del Ceida está pendiente de un «último trámite»

La Xunta dice que el convenio del Ceida está pendiente de un «último trámite»

Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación

Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación

El PP de Betanzos reclama la convocatoria de una comisión para abordar la regulación de las viviendas turísticas

El PP de Betanzos reclama la convocatoria de una comisión para abordar la regulación de las viviendas turísticas

Betanzos da el primer paso para regular las viviendas turísticas

Betanzos da el primer paso para regular las viviendas turísticas

Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes

Tracking Pixel Contents