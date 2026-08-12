Betanzos da el primer paso para regular las viviendas turísticas

El Concello de Betanzos ha dado el primer paso para regular las viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento brigantino ha publicado en su web una consulta pública de cara a la elaboración de una ordenanza que regule el procedimiento para la implantación de alojamientos turísticos y que permita establecer unos mecanismos claros y "reforzar el control municipal ante las actividades ilegales", según expone en la web.

La actividad de las viviendas turísticas está regulada en la Lei de Turismo de Galicia, que establece los requisitos para su ejercicio. Con la regulación municipal, el Ejecutivo local que preside María Barral pretende solucionar los "problemas de inseguridad jurídica" en la implantación de estos negocios debido a "discrepancias interpretativas" y "armonizar la normativa municipal con la autonómica para garantizar el control urbanístico".

El Gobierno local da el paso dos años después de que el pleno reclamase medidas y de que la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recomendase a la alcaldesa tomar medidas para evitar que este tipo de negocios se conviertan en un problema en un futuro: “Es una de las preguntas que le he hecho a la alcaldesa, que me manifestó que hoy por hoy no es un problema pero que se está viendo un incremento. Mi recomendación ha sido ‘ordénalo’, pon en marcha una nueva ordenanza que atienda esa realidad para que mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a un precio asequible”, defendió Rodríguez tras un itinerario por el mercado de abastos.

El Ejecutivo municipal socialista apuntó recientemente que este tipo de negocio sigue sin representar un contratiempo a pesar de registrarse un repunte en los últimos años. Según el Rexístro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia, hay registradas en Betanzos 77 viviendas turísticas: de las 18 registradas en 2021 a 77 en 2026, lo que supone un aumento de más del 300% en un lustro. El aumento de este tipo de negocios llevó a los grupos de la oposición a reclamar en varias ocasiones una regulación que garantice un crecimiento sostenible y evite en la medida de lo posible el impacto en los precios del alquiler.

Unanimidad política para regular la implantación

El pleno de Betanzos aprobó en octubre de 2024 una moción del PP para iniciar el proceso de regulación de la vivienda de uso turístico ante su proliferación en los últimos años. Todos los partidos con representación en Betanzos coincidieron en la necesidad de regular la vivienda turística para “salvaguardar el patrimonio” del municipio y “evitar la saturación de ciertas áreas”; fomentar un “turismo sostenible que beneficie a la comunidad temporal” y “asegurar la convivencia entre turistas y residentes”.

El concejal de Urbanismo, Diego Fernández, defendió entonces que pese a la "evidente proliferación" de este tipo de negocios, la actividad no había afectado a la disponibilidad de vivienda residencial y había contribuido a avanzar en la rehabilitación de la zona monumental y a mejorar la oferta para pernoctar en el municipio, dado que las plazas hoteleras actuales no cubren la demanda. “Pero eso no es óbice para no regular y evitar un problema en un futuro”, defendió el edil.