Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes

No hay verano en Galicia sin verbenas y la provincia de A Coruña no se queda atrás. Y es que precisamente una de las mayores fiestas de este tipo se prepara para dar el pistoletazo de salida este viernes 14 de agosto a un maratón de nueve días de conciertos que se prolongarán hasta el próximo sábado 22.

Durante todo el festejo, que se desarrollará en un pueblo situado a tan solo una hora de A Coruña, se sucederán en el escenario algunas de las grandes orquestas de Galicia. Será una de esas pocas ocasiones en las que no habrá que decidir entre Panorama, París de Noia, El Combo Dominicano y Los Satélites, porque todas estarán reunidas en el cartel de las Fiestas de San Roque de Melide, que contará además con uno de los referentes de la música urbana gallega: 9Louro.

En la edición de este año, el cartel apuesta por la variedad, con estilos musicales para todos los gustos. Empezando por los éxitos del momento que llegarán de la mano de agrupaciones como la de Lito Garrido y siguiendo con las cumbias, el merengue, el trap e incluso la música gallega o sinfónica.

Una de las actuaciones de El Combo Dominicano. / LOC

Así serán las Fiestas de San Roque de Melide de 2026

El programa de las Fiestas de San Roque de Melide para este 2026 comenzará fuerte este viernes 14 de agosto con una de las formaciones más destacadas de Galicia, designada en muchas ocasiones como la orquesta más grande de España. Se trata de Panorama, que llegará con un escenario de más de 60 metros y un juego de luces y bailarines que realizarán alrededor de una veintena de coreografías.

Sus cambios de vestuario, sus plataformas móviles y sus ráfagas de fuego serán el arranque de un cartel que reunirá a un total de siete orquestas y casi una decena de formaciones musicales de toda clase de estilos. También habrá artistas individuales como 9Louro, que interpretará sus ritmos urbanos de trap y rap el sábado 15 tras las piezas de Mellita y la charanga a cargo de Leña Verde, que dinamizará este pueblo de la comarca de Terra de Melide con sus canciones.

FESTIVAL MORRIÑA SABADO / GUS DE LA PAZ / LCO

El domingo 16 será el turno de Froito Novo y del repertorio sinfónico de la Banda de Arzúa. El plato fuerte de la jornada correrá a cargo de la orquesta Tatoo, que acercará el pop y el reguetón más candente al público joven.

El lunes 17 de agosto subirá al escenario otra de las grandes orquestas gallegas, París de Noia, que aterrizará con una potente puesta en escena para poner a bailar a vecinos y visitantes. Guardar fuerzas para la noche no será sencillo, porque, antes, Charanga BB+ y la Banda de Visantoña ya se habrán asegurado de que el concello de Melide mueva el esqueleto.

El martes 18 tocará el Grupo La Bomba y la orquesta Nuevo Tango, ambos conocidos por su repertorio de música urbana, latina y grandes clásicos. Les dará el relevo Los Satélites el miércoles 19, cuando también tocarán Los Támega y la Banda de Santa Cruz de Ribadulla.

El jueves 20 estará animado por otra charanga, Ardores. Ese día, la noche la cerrará la orquesta La Fórmula, que interpretará varios estilos desde el pop hasta el rock y la electrónica.

El Combo Dominicano y Panorama City, el cierre de un maratón de nueve días

La recta final de esta verbena en los alrededores de A Coruña contará con otros dos conocidos de la fiesta gallega: El Combo Dominicano y Panorama City, que harán vibrar el pueblo el viernes 21 y el sábado 22 respectivamente.

Esos días también compartirán su música Herba Grileira, la charanga Eravisto y la Banda Grileira, que le pondrán el toque final al festejo por todo lo alto. Este contará además con un aliciente visual el viernes 14 de agosto: se trata de la exhibición de un globo aerostático que iluminará el cielo a unos 20 metros de altura, donde realizará vuelos que podrán verse desde varios kilómetros a la redonda.