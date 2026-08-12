El PP de Betanzos reclama la convocatoria de una comisión para abordar la regulación de las viviendas turísticas

El PP de Betanzos reclama al Gobierno local la convocatoria de una comisión informativa para abordar con todos los grupos políticos la regulación de las viviendas turísticas.

Tras informar este diario del inicio de los trámites para elaborar una ordenanza que regule su implantación, los populares recuerdan que fueron ellos los que llevaron a pleno una moción en 2024 para reclamar una normativa que permita establecer un marco claro y "llevar a cabo un mejor control y seguimiento".

"O Executivo de María Barral leva case dous anos de retraso sen prestarlle atención a este tema, que nalgúns edificios da cidade xa está a ocasionar problemas de convivencia entre propietarios, veciños e turistas", critica la portavoz del PP, Cecilia Vázquez.

La formación lamenta que el Concello se limitase a "cumplir con el trámite" legal de anunciar la consulta pública en la web municipal en lugar de "incentivar la participación de los propietarios y vecinos afectados". "Non lle deron máis difusión, como se no fondo non estiveran interesados en pulsar a opinión dos afectados", lamenta Vázquez.