El PP de Betanzos reclama la convocatoria de una comisión para abordar la regulación de las viviendas turísticas
Cecilia Vázquez afea a la alcaldesa el retraso en tomar medidas ante la proliferación de estos negocios: "Nalgúns edificios da cidade xa está a ocasionar problemas de convivencia entre propietarios, veciños e turistas", advierte
El PP de Betanzos reclama al Gobierno local la convocatoria de una comisión informativa para abordar con todos los grupos políticos la regulación de las viviendas turísticas.
Tras informar este diario del inicio de los trámites para elaborar una ordenanza que regule su implantación, los populares recuerdan que fueron ellos los que llevaron a pleno una moción en 2024 para reclamar una normativa que permita establecer un marco claro y "llevar a cabo un mejor control y seguimiento".
"O Executivo de María Barral leva case dous anos de retraso sen prestarlle atención a este tema, que nalgúns edificios da cidade xa está a ocasionar problemas de convivencia entre propietarios, veciños e turistas", critica la portavoz del PP, Cecilia Vázquez.
La formación lamenta que el Concello se limitase a "cumplir con el trámite" legal de anunciar la consulta pública en la web municipal en lugar de "incentivar la participación de los propietarios y vecinos afectados". "Non lle deron máis difusión, como se no fondo non estiveran interesados en pulsar a opinión dos afectados", lamenta Vázquez.
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
- Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario
- El anticuario a 20 minutos de A Coruña con joyas del siglo XIX y un jardín secreto: 'Aquí nadie sabe lo que va a encontrar