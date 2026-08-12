Los votos en contra de UxC hacen naufragar el presupuesto de Cambre de 2026

La abstención del PSOE, BNG, Alternativa dos Veciños y la edil no adscrita no fue suficiente para sacar adelante el presupuesto de 2026 de Cambre. Los votos en contra de Unión por Cambre hicieron naufragar las primeras cuentas del Gobierno local de Diana Piñeiro (PP). El proyecto contable, que asciende a 22 millones y que se somete a debate ampliamente superado el ecuador del ejercicio solo recibió el voto favorable de los cuatro ediles populares, insuficiente para contrarrestar el rechazo de UxC, que hizo valer sus siete votos para hacer naufragar una propuesta contable "que no cumple la ley", en palabras de la exalcaldesa María Pan.

Cambre continuará con las cuentas prorrogadas de 2024. La regidora, que no ha aclarado si se someterá a una cuestión de confianza, aprovechó que el debate tuvo lugar en el día del eclipse para hacer una reflexión metafórica: "Cambre non pode quedar á sombra. Nós fixemos o que nos correspondía: dialogamos, negociamos, cedimos e incorporamos propostas. Agora seguiremos traballando para que os investimentos, os servizos e as melloras que necesita o municipio poidan saír adiante", defendió Piñeiro.

PSOE, BNG y Alternativa reconocen la "voluntad negociadora del PP"

Todos los grupos de la oposición salvo UxC optaron por la abstención para facilitar la aprobación de las cuentas tras la inclusión de algunas de sus demandas. El Gobierno del PP accedió a incluir la compra del antiguo edificio de los molinos de A Barcala o la recuperación de la antigua escuela unitaria de Cecebre a petición del BNG; a consignar fondos para la puesta en marcha del CIM, el arreglo del local de Bibres o la creación de un parque canino, a petición del PSOE, y para la cubierta del parque infantil de Manuel Lugrís tras la solicitud de Alternativa dos Veciños. Las tres formaciones coincidieron además en defender que unas cuentas actualizadas facilitaría la regulación de los servicios en precario, aportará "seguridad jurídica" y dará oxígeno a las entidades de Cambre, al prever un incremento de las subvenciones.

A pesar de valorar la voluntad negociadora del PP, estas tres formaciones optaron por abstenerse al albergar dudas sobre algunos extremos, como las advertencias de la Intervención sobre la insuficiencia de los créditos para gastos de personal o para algunos convenios suscritos, como el firmado con Culleredo para el refuerzo de la Policía Local o para el pago de las cuotas de las escuelas infantiles. Todas las formaciones de la oposición cuestionaron además el margen de maniobra del Concello para contratar las inversiones previstas o conceder las subvenciones a estas alturas del ejercicio.

Pan: "Traballemos xa todos xuntos nos orzamentos de 2027"

Los más críticos fueron, sin duda, UxC. Su portavoz, María Pan, denunció que las cuentas vulneran la ley en lo relativo a la dotación de crédito para gastos de personal y en el anexo de inversiones, tal y como advierte Secretaría en su informe. La edil recordó además que los créditos para obras y subvenciones no se pueden prorrogar y cuestionó la capacidad del Ejecutivo municipal de hacer realidad sus previsiones a estas alturas del año contable. Pan criticó además algunas de las partidas recogidas, como la de 120.000 euros para la adquisición de los anitugos molinos de A Barcala, e instó al Gobierno local a "traballar xa todos xuntos nos orzamentos de 2027": "Non podemos permitir uns orzamentos que teñen que executarse en catro meses con tantas carencias técnicas e que comprometerán ao goberno que saia das urnas", advirtió.

El Gobierno local replicó sin éxito que los gastos de personal estaban garantizados, dado que las cuentas reservaban 6,5 millones frente a los 5,9 gastados en el último ejercicio. El concejal de Facenda, Rubén Vázquez, defendió que habían derivado fondos que no llegaban a ejecutarse, como los de personal, a partidas que era urgente reforzar, como las de servicios básicos o arreglo de instalaciones: "Realizaremos todas as inversiones que podamos, pero todo será mellor que nada. Todos necesitamos que se arranxen instalacións, que os servizos deixen de estar en precario, máis persoal... E para todo iso necesitamos o orzamento. Pido responsabilidade", reclamó sin éxito el concejal. que atribuyó el retraso en presentar las cuentas a la necesidad de esperar por la incorporación de la interventora titular.

En la misma línea, Diana Piñeiro pidió a todos los partidos que facilitasen con sus votos el inicio del "camiño hacia a estabilidade económica": "Son uns orzamentos excepcionais basados no diálogo e nos intereses comúns. Non impidan o comenzo da nosa recuperación, pensen en Cambre e na súa estabilidade e exerzan o seu voto con sentido de altura e de servizo público", pidió.

Piñeiro: "Fixemos todo o que estaba nas nosas mans"

Su ruego no surtió efecto. El presupuesto quedó rechazado con el voto en contra de UxC y la abstención del resto de los partidos de la oposición. "Nós fixemos todo o que estaba nas nosas mans: dialogamos, negociamos, cedemos e incorporamos propostas. Agora seguiremos traballando para que os investimentos, os servizos e as melloras que necesita o municipio poidan saír adiante"