La Xunta dice que el convenio del Ceida está pendiente de un «último trámite»
La Xunta salió este miércoles al paso de las críticas del Ayuntamiento de Oleiros por la demora en renovar el convenio de colaboración para el funcionamiento del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida).
«A proposta do novo convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e o Ceida está xa redactada e conta coa correspondente memoria xustificativa e económica», explican desde el departamento autonómico que dirige Ánxeles Vázquez, que detalla que el documento «está tan solo pendiente de superar el último trámite administrativo interno».
La Consellería de Medio Ambiente niega que el futuro del Ceida esté «en risco», tal y como afirma el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, y avanza que trasladará a las partes interesadas el convenio «tan pronto se resuelva el trámite pendiente».
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