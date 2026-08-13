El Consorcio retira dos vertidos incontrolados en Cambre

El Consorcio As Mariñas ha completado esta semana una intervención extraordinaria para la retirada y limpieza de dos puntos de vertidos incontrolados localizados junto a áreas de contenedores en el término municipal de Cambre.

Durante los trabajos, los operarios del servicio procedieron a la recogida e intervención sobre una gran cantidad de materiales abandonados en la vía pública, entre los que se encontraban bolsas de basura, cartones, maderas, enseres voluminosos e incluso neumáticos. Gracias al operativo desplegado, ambos puntos han quedado completamente despejados y restituidos a su estado habitual

El Consorcio recalca el impacto negativo que generan este tipo de actos incívicos. El abandono reiterado de residuos fuera de los depósitos habilitados acarrea serias consecuencias para los vecinos, en cuanto a salubridad y deterioro visual. Asimismo, la acumulación ilícita de basura obliga a movilizar y destinar medios humanos y materiales a actuaciones extraordinarias de limpieza, apartando esos recursos de las labores habituales de mantenimiento.

Para evitar estas situaciones, el Consorcio recuerda que la ciudadanía tiene a su entera disposición alternativas totalmente gratuitas y accesibles para deshacerse de aquellos residuos que no deben depositarse en los contenedores de calle.

Por un lado, se ofrece el servicio de recogida de enseres y voluminosos, que facilita la retirada de muebles, colchones o electrodomésticos de forma cómoda. Tan sólo hay que llamar al 981 795 524 para concertar el día.

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Por otro lado, la red de Puntos Limpios está abierta para que la ciudadanía pueda entregar de manera segura y controlada aquellos materiales especiales que requieren un tratamiento específico, como es el caso de las maderas, los neumáticos o los restos de pequeñas obras.