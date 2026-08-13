Detenida una mujer de Perillo por tráfico de drogas
En el momento de la detención portaba 34 gramos de cocaína y 9 de hachís
Una mujer de 50 años, vecina de Perillo, ha sido detenida como autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en Santa Cristina, en el mismo concello de Oleiros.
La investigación se inició tras una comunicación de la Policía Local de Oleiros, que indicó a la Guardia Civil de la posible existencia de un punto de venta de droga, tras la que los agentes desarrollaron una investigación que se prolongó durante varios meses, en donde las pesquisas permitieron constantar que la investigada vendía sustancias estupefacientes.
La mujer ocultaba la droga entre sus efectos personales para transportarla. En el momento de la intervención se le intervinieron 34 gramos de cocaína y 9 de hachís, con una valoración económica de 2.100 euros. También 150 euros en efectivo y el vehículo que empleaba para la actividad.
Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de A Coruña.
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