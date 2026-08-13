Luar na Lubre, Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre y Entresons encabezan la nueva edición del Festival de Sisalde de Arteixo

Arteixo se convierte en uno de los grandes referentes culturales y de ocio de la comarca con la presentación del Festival de Sisalde, una cita que se desarrollará el próximo 5 de septiembre en el idílico entorno de la fraga de Sisalde. Presentado oficialmente este jueves por el alcalde, Carlos Calvelo, y la concejala de Contratación y Turismo, Patricia Amado, acompañados por importantes figuras de la música gallega como Bieito Romero, de Luar na Lubre, y Nuria Naya, de Entresons, el evento ofrecerá 12 horas ininterrumpidas de actividades musicales, culturales y de ocio familiar.

El objetivo principal de la cita en Arteixo es recuperar la esencia de las romerías populares, combinando la naturaleza con la música de raíz. Para ello, el Concello ha preparado un cartel de enorme nivel encabezado por Luar na Lubre, que celebra sus 40 años de trayectoria sobre los escenarios presentando nuevo disco, Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre y el grupo Entresons. La jornada arrancará a las 12 del mediodía con bandas de gaitas y se extenderá hasta la medianoche. Además del apartado musical, el público podrá disfrutar de 19 puestos artesanales con demostraciones en directo —como los oleiros de cerámica negra de Gundivós— y de una completa oferta gastronómica con puestos de pulpo y churrasco.

A esta gran propuesta se suma la celebración del vigésimoquinto aniversario del Guísamo Folk en Bergondo, que tendrá lugar en el Campo da Feira de Guísamo el sábado 22 de agosto. En esta edición histórica, que presenta el cartel más amplio hasta la fecha, la gran atracción será la banda de Muros The Rapants. La formación actuará a las 1.45 horas de la madrugada para presentar Rapants Club, un trabajo que fusiona guitarras, electrónica y ritmos disco.

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La agenda festiva de la comarca se completa esstos días con las programaciones de Sada y Betanzos. En Sada se celebrará este viernes 14 el Día da Xuventude (con conciertos de Huda y Aissa) y continuará el sábado 15 con pregón, certamen coral y la orquesta Los Satélites. Ambos días contarán con puntos violeta. Por su parte, Betanzos inicia sus fiestas de San Roque con pregón, la orquesta Panorama el sábado y el icónico lanzamiento de su globo de papel la noche del domingo 16. Después continuará su animada programación hasta el 25 de agosto.