A Laracha aprueba un suplemento de 914.000 euros para mejoras municipales y se adhiere a la Estrategia de Promoción de la Salud

El pleno de A Laracha aprobó este jueves un suplemento de crédito de 914.000 euros financiado con el remanente de tesorería para impulsar nuevas inversiones en equipamientos e infraestructuras municipales. El acuerdo salió adelante con la abstención de los dos concejales socialistas.

La incorporación de estos recursos se destinará a mejoras en vías públicas, parques, alumbrado LED y patrimonio. Entre las obras previstas destacan la reforma de la cubierta y gradas del pabellón de Paiosaco y la rehabilitación del centro sociocultural do Rapadoiro. El alcalde, José Manuel López Varela, destacó que con la suma de anteriores modificaciones ya se han movilizado unos 2 millones de euros.

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Por otra parte, la corporación aprobó por unanimidad la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS. La concejala Rocío López avanzó que esta medida permitirá acceder a ayudas, contando ya con 18.000 euros provisionales para realizar un mapeo de recursos de salud en el municipio. La edila destacó que esta nueva línea de trabajo stá relacionada con otras iniciativas orientadas a la prevención de la soledad no deseada.