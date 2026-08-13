Miño destina casi 400.000 euros a renovar la calle Estrada da Praia

El Concello de Miño ha sacado a contratación el proyecto de mejora y reurbanización de la Estrada da Praia, una actuación que considera "clave para el desarrollo urbano del municipio". Las obras cuentan con un presupuesto total de 390.000 euros, una cuantía que será financiada al 100% con fondos propios del Ayuntamiento a través del remanente de tesorería.

El Gobierno local explica que el objetivo de esta obra es "resolver la continuidad de la trama urbana y garantizar una transición accesible y segura para los peatones". "La mejora de esta calle supone una respuesta directa a las necesidades de cientos de familias, estudiantes y deportistas que transitan por ella a diario", afirma.

El proyecto de humanización abarcará una superficie aproximada de 2.265 metros cuadrados de aceras. Los trabajos consistirán en la sustitución completa de la pavimentación actual y de los bordillos, eliminando barreras arquitectónicas.

Los trabajos incluyen la instalación de nuevo mobiliario urbano, la creación de zonas de ajardinamiento y la renovación de la señalización vial.

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El plazo de presentación de ofertas en el perfil del contratante del Concello de Miño estará abierto hasta 19 de agosto.