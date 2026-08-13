Oza Cesuras da por zanjada la crisis del agua sin acceder a realizar la auditoría a la red que reclama la oposición

"Oza Cesuras sigue siendo un sitio maravilloso para vivir". Con esta frase, el alcalde, Pablo González Cacheiro, dio por finalizado el pleno forzado por la oposición para exigir explicaciones y medidas para intentar evitar que se repita la crisis de agua que dejó casi una semana sin suministro a Cesuras. El regidor no aceptó ninguna de las propuestas que puso sobre la mesa la oposición, como la realización de una auditoría de la red de abastecimiento o la creación de una comisión de auga en la que analizar y consensuar las obras necesarias para modernizar el sistema de suministro. Tampoco se pronunció sobre la petición de aplicar un descuento en la factura del próximo mes a los abonados que se vieron privados de este servicio básico y esencial entre la noche del jueves 30 de julio y la tarde del jueves 6 de agosto.

La sesión deparó más de un enfrentamiento y pocas respuestas. La primera en intervenir fue la portavoz del BNG, Estefanía Busto, que criticó la "resposta insuficiente, tardía e por momentos contradictoria" del Concello a la crisis del agua y afeó al alcalde que descargue toda la responsabilidad en la empresa concesionaria: "A responsabilidade última é do Concello, que é o titular do servizo", recordó. La nacionalista preguntó por los motivos por los que se utilizaron camiones de uso agrícola para el transporte de agua a la potabilizadora y por los que no se ofreció a la población una alternativa de suministro vía cisternas. Busto instó además a realizar una auditoría a la red y descontar de la factura los días en que se mantuvo sin servicio a los abonados.

En una línea similar, la portavoz del PSOE, Laura Sánchez Couceiro, criticó la falta de inversión en los últimos años para modernizar la red de agua de Cesuras, "moi antiga e que precisa ser sustituída". "Non se fixo nada", reprochó la edil, que acusó también al alcalde de "eludir a súa responsabilidade" y reclamó la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.

La última en hablar fue la edil no adscrita, Mónica Fernández- Aceytuno, que pidió disculpas a los vecinos de Cesuras afectados por el corte de suministro y propuso crear una comisión de agua "para que no vuelva a pasar": "Una comisión con representación de todos los partidos para debatir proyectos y ejecutar las obras necesarias para ser un concello modelo en gestión de agua", defendió la concejala.

"En este concello hay plan A, B y C"

El alcalde empezó su intervención reproduciendo la extensa rueda de prensa del pasado 7 de agosto. El regidor expuso en una pantalla gráficos para explicar el sistema de abastecimiento del Concello y después desgranó paso a paso las actuaciones llevadas a cabo por la empresa concesionaria y los operarios municipales desde la rotura de una tubería e hasta el restablecimiento del suministro. Cacheiro defendió nuevamente que el olor a purín del agua se debió al arrastre de sedimientos por unas tuberías que quedaron vacías a consecuencia de las roturas en la red e insistió en que el problema se vio muy agravado por la sequía. Sobre el uso de camiones de uso agrícola, reiteró que se utilizaron para el transporte de agua bruta hacia la potabilizadora y reiteró que las analíticas confirmaron la potabilidad.

Sobre los motivos por los que no se puso a disposición de la población un suministro alternativo vía cisternas tal como hicieron en crisis similares Curtis o Betanzos, Cacheiro apeló a la "dispersión geográfica": ¿Qué hacemos, ponemos una en Bragade? Aquí no hay vecinos de primera, segunda y tercera", argumentó el regidor, que alegó que se suministraron garrafas a dependientes, se facilitaron mangueras y se pusieron los medios "para llevar a cabo la solidaridad vecinal". "¿Que quizás la empresa pudo hacer algo más. De acuerdo.¿Que quizás, en ver de irme a dormir 4 o 5 horas al día, podía haber estado de aquí para allá más tiempo? De acuerdo. Pedimos disculpas a los vecinos", apuntó Cacheiro, que admitió que la concesionaria pudo haber "metido la pata" por "hablar de plazos que no pudo cumplir".

Cacheiro, que se encaró en más de una ocasión con la portavoz del BNG, negó falta de inversión en la red y apeló a una obra de 2017 de 700.000 euros para conectar las ETAP e insistió en que la solución a la crisis debe ser "comarcal": "Si la sequía viene para quedarse tenemos que pensar en una solución comarcal. En este concello hay plan A, B y C. Nosotros tenemos una solución para dos concellos, una baza", afirmó sin aportar más datos.

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Las explicaciones no convencieron a la oposición. Al término de la sesión, el BNG le afeó que recurriese al "vitimismo" en lugar de asumir responsabilidades y dejase sin respuesta gran parte de sus respuestas y rechazase realizar una auditoría para conocer el estado de la red y determinar las actuaciones necesarias: "Cesuras merecía un alcalde dando explicacións e asumindo responsabilidades, non un alcalde facendo oposición á oposición", lamentó Busto.