Cuba distingue al alcalde de Oleiros con la Medalla de la Amistad en el centenario de Fidel Castro
Ángel García Seoane ensalzó la figura del líder cubano e hizo un llamamiento al fin del bloqueo económico por parte de Estados Unidos
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha sido distinguido con la Medalla de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en reconocimiento a su compromiso de cooperación con Cuba. El homenaje tuvo lugar durante el acto conmemorativo del centenario del nacimiento de Fidel Castro celebrado en la localidad de Láncara.
En el transcurso del evento, el embajador de la República de Cuba en España, Marcelino Medina, destacó la constante labor de apoyo mantenida por el regidor oleirense a lo largo de los años, calificándolo como «una referencia para varias generaciones de amigos de Cuba».
Durante su intervención, García Seoane ensalzó la figura del líder cubano, definiéndolo como «el humanista, ideólogo, estadista, guerrillero y revolucionario que cambió el rumbo de la historia» y subrayando su firme defensa de la soberanía de la isla.
Asimismo, el alcalde de Oleiros hizo un llamamiento al fin del bloqueo económico por parte de Estados Unidos y reclamó una postura más proactiva por parte de la comunidad internacional: «Los países demócratas del planeta deberán cambiar su actitud y abrir las puertas de par en par a la cooperación facilitándole a Cuba todo lo necesario para su desarrollo, saltándose el bloqueo yankee», afirmó. Finalmente, animó también al Gobierno cubano a analizar nuevas vías de integración estratégica en el comercio mundial y a preservar los valores históricos de la Revolución.
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