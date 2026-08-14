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Paderne asegura que cumple el PIA de una vecina con grado III de dependencia y niega recortes en el SAF

El Gobierno local asegura que la afectada tiene asignadas 66 horas mensuales y sostiene que las 94 horas que reclamaba en un escrito a la Valedora no constituyen una prestación reconocida, sino el máximo establecido legalmente para personas con este nivel de dependencia

Casa Consistorial de Paderne.

Casa Consistorial de Paderne. / LOC

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RAC

Paderne

El Concello de Paderne aclara que la atención domiciliaria que recibe una vecina con grado III de dependencia está en regla y niega que la falta de fondos municipales esté limitando su asistencia. El Gobierno local asegura que la afectada tiene asignadas 66 horas mensuales en su Programa Individual de Atención (PIA) y sostiene que las 94 horas no constituyen una prestación reconocida a esta usuaria, sino el máximo establecido legalmente para las personas con grado III.

La normativa estatal fija actualmente para este grado una intensidad de entre 65 y 94 horas mensuales de ayuda a domicilio, por lo que la cifra concreta depende de la valoración individual. El Concello afirma así que las 66 horas que presta actualmente se corresponden con la resolución vigente de la Xunta y niega que se hayan eliminado 28 horas o que la usuaria esté recibiendo menos asistencia por falta de presupuesto.

El pronunciamiento municipal llega un mes después de la información publicada por este periódico, basada en una reclamación ante la Valedora do Pobo, en la que se señalaba una diferencia entre 94 horas y las 66 prestadas.

Desde junio de 2023, periodo en el que había 49 personas en lista de espera en el SAF, el Concello asegura que se ha reducido a dos en la actualidad, además de incrementarse el presupuesto destinado a este fin, que cuenta ahora con las partidas "más elevadas de la historia de la Administración local".

«No se ha producido una reducción de las prestaciones, sino la concesión de una ampliación horaria por la necesidad de incorporar nuevas altas de personas dependientes», afirma el alcalde, Sergio Platas.

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Priorizar las nuevas altas en el SAF frente a la ampliación de horas para las personas usuarias responde a una política de distribución equitativa, sentencia el Concello, que dice que busca garantizar la cobertura básica del mayor número posible de personas dependientes.

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