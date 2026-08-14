La escasez de agua y el bajo caudal del río Mandeo condicionan la actividad en el polígono de Teixeiro

La gestión del agua continúa siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza en la comarca, con un impacto que se ha agravado de forma notable en el tejido industrial de Teixeiro, en Curtis. La persistente escasez de recursos, sumada al acusado descenso del caudal del río Mandeo —cuya cuenca se encuentra en situación de prealerta—, condiciona la operativa de un parque empresarial que alberga a 36 empresas en activo y que registra un consumo medio diario de 6.000 metros cúbicos.

Ante esta situación, el Concello reconoce que la situación es "sensible" y ha hecho este viernes un llamamiento explícito al uso responsable del agua. Aunque el alcalde, Javier Caínzos, descarta que exista a día de hoy una "falta de recursos hídricos" que paralice la actividad, lo cierto es que ya se ha reunido con las empresas de mayor consumo del enclave —Inleit, Bioetanol Galicia (Vertex) y Greenalia— para extremar las medidas de ahorro. En este sentido, el Concello se ha comprometido a cofinanciar actuaciones de emergencia si fuera preciso, y valora habilitar nuevas infraestructuras de refuerzo en la red municipal. "Entiendo que los empresarios estén preocupados, pero ahora mismo todo funciona con normalidad", asegura Caínzos.

Pero la tensión hídrica en Teixeiro no es nueva este verano. A finales de julio, el bajo nivel del Mandeo coincidió con una serie de averías en el nuevo sistema de bombeo del polígono, lo que provocó la caída de los depósitos y causó disfunciones en el suministro de las industrias. Aunque desde el Gobierno local calificaron ese episodio de puntual, la falta de lluvias en agosto ha vuelto a encender las alarmas, obligando a mantener la máxima vigilancia sobre el estado del cauce.

Prohibiciones

Para mitigar el riesgo de desabastecimiento, el Concello ha publicado varios bandos municipales en los que prohíbe taxativamente el uso de agua potable de la red pública para fines recreativos, ornamentales o de limpieza no sanitaria, tales como el llenado de piscinas, el lavado de vehículos o el riego de huertas y jardines. Caínzos insiste en apelar al civismo de la población, recordando que los pequeños gestos individuales y colectivos resultan clave para evitar restricciones más drásticas.

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Pero la situación en Teixeiro evidencia la fragilidad del tejido industrial comarcal en épocas de escasez de agua, un problema que también se ha dejado sentir en Oza Cesuras con una semana de cortes y deficiencias en el servicio. Una vez restablecida la normalidad en su municipio, el regidor Pablo González Cacheiro admitió los contratiempos que sufre el polígono de Curtis y apeló a la alianza entre los concellos de la zona para abordar de forma conjunta y definitiva esta crisis hídrica.