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Cambre pone en marcha los presupuestos de 2027 tras quedar los de 2026 a un voto de la aprobación

La previsión es llevarlos a pleno entre octubre y noviembre

Vista de una sesión plenaria en Cambre.

Vista de una sesión plenaria en Cambre. / LOC

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RAC

Cambre

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha señalado este viernes que ya ha iniciado la elaboración de los presupuestos de 2027 con la previsión de llevarlos a pleno entre octubre y noviembre para que entren en vigor a principios de año. La medida llega tras quedarse las cuentas de 2026 a un solo voto de salir adelante.

Piñeiro destacó el respaldo de Alternativa dos Veciños, la única fuerza opositora que votó a favor, mientras que BNG y PSOE se abstuvieron. Por contra, Unión por Cambre (UxC) fue la única formación en votar en contra, un rechazo que la regidora contrapone a las llamadas al diálogo del Gobierno local.

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Pese al varapalo, el Ejecutivo municipal avanzó que no paralizará su gestión y que buscará vías alternativas para ejecutar los proyectos previstos. Asimismo, la alcaldesa reitera que mantendrá la puerta abierta a todos los grupos corporativos para negociar el nuevo documento económico.

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