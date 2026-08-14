Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: "Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa"

La lectura del pregón abrió este viernes las fiestas de San Roque de Betanzos. La pregonera de este año, conocida a nivel nacional por su injusta condena a prisión por un crimen que no cometió, mostró una faceta desconocida para el gran público, la de una "betanceira profundamente orgullosa", feliz y emocionada de asomarse al balcón del Ayuntamiento para dar la bienvenida a los festejos de la Ciudad de los Caballeros. O, como matizó, la "ciudad de as damas y guerreras". Y es que hay títulos que conviene revisar. Ella ahí lo deja: "Queda dicho, quizás algún día recojan el guante", bromeó Dolores Vázquez en el arranque de un pregón que condensó en pocas páginas el credo de todo betanceiro.

Con humor, mucho humor, y constantes guiños y un inmenso cariño hacia la ciudad que la arropó en sus peores momentos y que la distinguió recientemente con su máximo premio en materia de igualdad, Dolores Vázquez, Loli, como la conocen todos en Betanzos, presumió de la tortilla ("¡sin cebolla!", por supuesto), "líquida y riquísima": "El huevo no está crudo, está en estado de gracia", se jactó esta betanceira, que confesó, para regocijo del público que abarrotaba la plaza, que siempre llevó "Betanzos grabado bajo la piel" y que, como buena brigantina, se le pone la "piel de gallina" y se le escapan las lágrimas" todos los 16 de agosto al ver surcar el cielo el "coloso de papel", el globo de San Roque: "Ni la NASA ni Elon Musk ni los mejores ingenieros del mundo entienden cómo funciona nuestro monumento nacional", presumió exultante. Y es que el aerostato es "betanceirismo puro, volando hacia el cielo y bien cargaíto".

No se olvidó en su pregón del impresionante patrimonio gótico de Betanzos, ni de esas cuestas del casco histórico "que mantienen las piernas de hierro y queman más calorías que un año entero de gimnasio". Tampoco de Os Caneiros, la romería fluvial que demuestra "que el agua del Mandeo cura todos los males, especialmente si se mezcla con el vino de Betanzos". "Nuestro Branco Lexítimo!", celebró. Y es que Betanzos, alardeó, "es el único sitio del mundo donde la gente se tira al río vestida de blanco y vuelve a casa con la ropa teñida de...felicidad!", se vanaglorió.

Sin dejar de sonreír en ningún momento, acompañada por la alcaldesa, María Barral, Dolores Vázquez invitó a los betanceiros a ponerse sus zapatos más cómodos para bailar y disfrutar al máximo de once días de fiesta, de "color, música y alegría desbordante". "Disfrutemos con cabeza, con moito sentidiño, y con el corazón y brazos abiertos", animó esta betanceira que no pudo evitar emocionarse al agradecer a todos los vecinos "tantos años de apoyo y cariño".

Su pregón, emotivo y cargado de orgullo betanceiro, finalizó, como manda la tradición, con un ¡Viva San Roque! que arrancó una gran ovación de un público deseoso de zambullirse en los festejos.

Nombramiento de la representante de las fiestas

La representante de las fiestas con su acompañamiento. / GUS DE LA; PAZ / LCO

Los festejos comenzaron con el nombramiento de la representante de las fiestas, honor que recayó en esta ocasión en Myrian Arnoso Roca. El arranque de las celebraciones contó en esta ocasión con la participación del PP, que en los últimos años había optado por ausentarse en protesta por la sustitución de la figura de la reina de las fiestas por la de representante, al considerarlo un ataque a una tradición con un hondo arraigo en Betanzos.

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Su ausencia propició una crisis en el partido que se saldó con la dimisión de dos ediles en 2024 pero se mantuvo igualmente un año después. Aunque no participaron en el desfile, todo apunta a que los populares han optado finalmente por dejar atrás esta polémica con su reaparición de nuevo en el tradicional saludo desde el balcón del Consistorio que marca el arranque de los festejos.