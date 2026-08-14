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Fallece una persona tras ser atropellada por una moto en Abegondo

Sucedió en la parroquia de Crendes, en el lugar de Vilar

Patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. / LOC

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RAC

Una persona ha fallecido en la parroquia de Crendes, en Abegondo, tras ser atropellada por una moto. Hasta el lugar acudieron servicios de emergencias, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida tras el accidente, que ocurrió alrededor de las 22.00 horas de este jueves.

Sucedió en la AC-221, en el lugar de Vilar de la parroquia abegondesa. Las llamadas recibidas en el 112 Galicia informaron de que una persona había sufrido un atropello.

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Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

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