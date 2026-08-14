Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica valora la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria, aunque lamenta su exclusión en este proceso y advierte de "errores" en el relato histórico y en su denominación. Los memorialistas critican que el Estado se refiera al pazo de Meirás como "Meirás" a secas, una modificación que, advierten, "atenta claramente coa identidade do ben" y que "afecta claramente a identificación deste lugar de memoria".

La comisión lamenta que el Estado recoja en su resolución que en Meirás hubo ampliación de tierras mediante "apropiaciones y expropiaciones" y matiza dentro del perímetro de este bien "non houbo ningunha expropiación, só apropiacións".

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Los memorialistas apelan también a omisiones en la resolución estatal: "Esquece un feito nada menor. O pazo de Meirás está declarado como Ben de Interese Cultural coa categoría de sitio histórico e isto ten consecuencias, como a apertura ao público, que a parte resolutiva esquece. Non se cita tampouco nada ao respecto das medidas de protección e difusión e sobre as que se adoptarán ao respecto das xestións e usos que se darán no pazo de Meirás", lamenta la asociación, que reclama una vez más "o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do pazo, que sigue pechado a día de hoxe de xeito totalmente irregular á visita pública".