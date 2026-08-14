Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia
La comisión celebra la distinción pero advierte de errores y omisiones en la resolución y lamenta su exclusión en el proceso
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica valora la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria, aunque lamenta su exclusión en este proceso y advierte de "errores" en el relato histórico y en su denominación. Los memorialistas critican que el Estado se refiera al pazo de Meirás como "Meirás" a secas, una modificación que, advierten, "atenta claramente coa identidade do ben" y que "afecta claramente a identificación deste lugar de memoria".
La comisión lamenta que el Estado recoja en su resolución que en Meirás hubo ampliación de tierras mediante "apropiaciones y expropiaciones" y matiza dentro del perímetro de este bien "non houbo ningunha expropiación, só apropiacións".
Los memorialistas apelan también a omisiones en la resolución estatal: "Esquece un feito nada menor. O pazo de Meirás está declarado como Ben de Interese Cultural coa categoría de sitio histórico e isto ten consecuencias, como a apertura ao público, que a parte resolutiva esquece. Non se cita tampouco nada ao respecto das medidas de protección e difusión e sobre as que se adoptarán ao respecto das xestións e usos que se darán no pazo de Meirás", lamenta la asociación, que reclama una vez más "o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do pazo, que sigue pechado a día de hoxe de xeito totalmente irregular á visita pública".
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