Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería salva los grandes localesDiez mil familias no vacunan la gripeAsí llega el Deportivo a LaLigaTras el pacto de la hosteleríaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

La comisión celebra la distinción pero advierte de errores y omisiones en la resolución y lamenta su exclusión en el proceso

Protesta de los memorialistas con motivo de la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al Pazo de Meirás tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la incoación del expediente para su declaración como Lugar de Memoria Democrática.

Protesta de los memorialistas con motivo de la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al Pazo de Meirás tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la incoación del expediente para su declaración como Lugar de Memoria Democrática. / CARLOS PARDELLAS / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antares Pérez

Sada

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica valora la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria, aunque lamenta su exclusión en este proceso y advierte de "errores" en el relato histórico y en su denominación. Los memorialistas critican que el Estado se refiera al pazo de Meirás como "Meirás" a secas, una modificación que, advierten, "atenta claramente coa identidade do ben" y que "afecta claramente a identificación deste lugar de memoria".

La comisión lamenta que el Estado recoja en su resolución que en Meirás hubo ampliación de tierras mediante "apropiaciones y expropiaciones" y matiza dentro del perímetro de este bien "non houbo ningunha expropiación, só apropiacións".

Noticias relacionadas

Los memorialistas apelan también a omisiones en la resolución estatal: "Esquece un feito nada menor. O pazo de Meirás está declarado como Ben de Interese Cultural coa categoría de sitio histórico e isto ten consecuencias, como a apertura ao público, que a parte resolutiva esquece. Non se cita tampouco nada ao respecto das medidas de protección e difusión e sobre as que se adoptarán ao respecto das xestións e usos que se darán no pazo de Meirás", lamenta la asociación, que reclama una vez más "o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do pazo, que sigue pechado a día de hoxe de xeito totalmente irregular á visita pública".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  2. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  3. La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
  4. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  5. Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
  6. Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
  7. El anticuario a 20 minutos de A Coruña con joyas del siglo XIX y un jardín secreto: 'Aquí nadie sabe lo que va a encontrar
  8. Culleredo cede 15 agentes para reforzar la plantilla de la Policía Local de Cambre

Cambre pone en marcha los presupuestos de 2027 tras quedar los de 2026 a un voto de la aprobación

Cambre pone en marcha los presupuestos de 2027 tras quedar los de 2026 a un voto de la aprobación

El Pazo de Meirás ya es lugar de memoria democrática

El Pazo de Meirás ya es lugar de memoria democrática

Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

Los memorialistas urgen la reapertura completa de Meirás y avances en la gestión y cesión a Galicia

Paderne asegura que cumple el PIA de una vecina con grado III de dependencia y niega recortes en el SAF

Paderne asegura que cumple el PIA de una vecina con grado III de dependencia y niega recortes en el SAF

Sada celebra la distinción y pide avances en la apertura y usos: "Este recoñecemento debe ir acompañado de contido"

Sada celebra la distinción y pide avances en la apertura y usos: "Este recoñecemento debe ir acompañado de contido"

Todas las historias del pazo de Meirás: novela en piedra de Pardo Bazán, símbolo del "expolio" y el poder franquista e "hito de la memoria democrática"

Todas las historias del pazo de Meirás: novela en piedra de Pardo Bazán, símbolo del "expolio" y el poder franquista e "hito de la memoria democrática"

Fallece una octogenaria tras ser atropellada por una moto en Abegondo

Fallece una octogenaria tras ser atropellada por una moto en Abegondo

Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda "inhabitable"

Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda "inhabitable"
Tracking Pixel Contents