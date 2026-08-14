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Oleiros acusa a la Xunta de "bloquear" la licitación de la senda costera entre Naval y Canide

Vista de la costa de Oleiros.

Vista de la costa de Oleiros. / LOC

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RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros ha acusado a la Xunta de mantener bloqueada la construcción de la senda litoral entre Naval y Canide. El Ayuntamiento solicitó el informe preceptivo a Costas autonómica el pasado 12 de diciembre de 2025 y, más de ocho meses después, continúa sin respuesta, impidiendo la licitación del proyecto, tal y como señala el Ejecutivo local.

El proyecto cuenta con una partida de más de un millón de euros en las cuentas municipales. Además, el Concello ya completó las expropiaciones de los 2,5 kilómetros de trazado, abonando 270.000 euros por 61 parcelas rústicas.

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El alcalde, Ángel García Seoane, tildó de "vergüenza" la parálisis: «Venden ese Camiño do Litoral sen aportar un céntimo e agora imposibilitan que executemos os paseos con fondos propios».

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