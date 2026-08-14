Oleiros fija el 15 de septiembre para la demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo
El Concello indica que la inquietud vecinal se disparó tras un reciente incendio en la estructura
El Concello de Oleiros ha dado un ultimatum a la empresa propietaria del antiguo concesionario de Opel en Perillo: tiene hasta el 15 de septiembre para derribar el inmueble. La decisión llega tras el plazo de cuatro meses otorgado el pasado 15 de mayo debido al grave deterioro y abandono del edificio, situado en la N-6.
La inquietud vecinal se disparó tras un reciente incendio en la estructura que fue sofocado rápidamente por el Servicio Municipal de Emergencias, evitando daños en las viviendas colindantes, tal y como informó el Concello. Ante el riesgo existente, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, urgió a actuar sobre un recinto donde no volverá a instalarse ninguna empresa, sino que se urbanizará para construir viviendas hacia la rúa As Garridas.
Si la propiedad no ejecuta el derribo en la fecha límite, el Ayuntamiento asumirá los trabajos de forma subsidiaria para garantizar la seguridad en la zona y le pasará posteriormente la factura a la empresa.
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