Oleiros fija el 15 de septiembre para la demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo

El Concello de Oleiros ha dado un ultimatum a la empresa propietaria del antiguo concesionario de Opel en Perillo: tiene hasta el 15 de septiembre para derribar el inmueble. La decisión llega tras el plazo de cuatro meses otorgado el pasado 15 de mayo debido al grave deterioro y abandono del edificio, situado en la N-6.

La inquietud vecinal se disparó tras un reciente incendio en la estructura que fue sofocado rápidamente por el Servicio Municipal de Emergencias, evitando daños en las viviendas colindantes, tal y como informó el Concello. Ante el riesgo existente, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, urgió a actuar sobre un recinto donde no volverá a instalarse ninguna empresa, sino que se urbanizará para construir viviendas hacia la rúa As Garridas.

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Si la propiedad no ejecuta el derribo en la fecha límite, el Ayuntamiento asumirá los trabajos de forma subsidiaria para garantizar la seguridad en la zona y le pasará posteriormente la factura a la empresa.