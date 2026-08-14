El pazo de Meirás se estrena como lugar de memoria sin plazos para su apertura total al público

El pazo de Meirás es ya, oficialmente, un lugar de memoria democrática. El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que convierte As Torres en el primer bien de estas características en Galicia. La distinción llega sin que hayan trascendido avances en la apertura total al público de este baluarte del franquismo recuperado para el patrimonio público, ni tampoco en la definición de usos o su posible cesión a Galicia.

El Gobierno, que se refiere en su resolución a este inmueble como Meirás a secas, defiende su importancia por «representar de forma singular los procesos de destrucción y reconstrucción de la democracia en España desde 1936 hasta la actualidad». El Ministerio apela a los «significados diversos» de As Torres, desde su papel como «centro cultural» en tiempos de su creadora, Emilia Pardo Bazán, a su conversión en residencia veraniega del dictador Francisco Franco mediante el empleo de coacciones y desembolso de fondos públicos por parte de una élite gallega deseosa de medrar al calor del militar golpista.

Al valor de As Torres de Meirás para entender los abusos, el expolio y la represión que caracterizaron la dictadura se suma su importancia para hacer pedagogía sobre «la permanente confusión entre patrimonio estatal y patrimonio privado característica del régimen» y sobre las «dinámicas de apropiación, arbitrariedad, clientelismo e impunidad del franquismo», recoge la resolución.

Su historia y su valor como lugar de memoria no acaban con la muerte de Franco en 1975. El pazo de Meirás es también un símbolo de las dificultades de la democracia para «afrontar la herencia de la dictadura», defiende el Estado, que apunta a la importancia de que el relato que se difunda a partir de ahora incluya la lucha de los movimientos memorialistas y ciudadanos que culminaron con la exitosa demanda del Estado que logró recuperar As Torres para el patrimonio público. Otros hitos que jalonarán el relato son su declaración como Bien de Interés Cultural en 2008, una distinción impulsada por el Concello de Sada, y también otras historias menos conocidas, a caballo entre la época de Pardo Bazán y la de Franco, y que incluyen protestas agrarias y conspiraciones contra la República en los convulsos años 20 y 30 del siglo XX.

Meirás, en el circuito internacional

En su resolución, el Gobierno gallego apenas detalla las medidas de difusión y interpretación que se aplicarán en el lugar de memoria de Meirás. Apela de forma genérica a la implementación de «recursos audiovisuales y digitales explicativos» y a la instalación de «placas, paneles o distinto memorial interpretativo».

A estas medidas de difusión, el Ejecutivo suma el «desarrollo de mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes».

Indefinición sobre los usos futuros

La Secretaria de Estado de Memoria Democrática no aporta apenas datos sobre los futuros usos del lugar de memoria democrática de Meirás, más allá de decir que esta declaración «no altera los actuales, sin perjuicio de que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación».

«O pazo de Meirás xa non representa á ditadura, representa aos galegos" Pedro Blanco — Delegado de Gobierno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, celebró una distinción y avanzó que ahora el Ejecutivo «determinará como vai a permitir o seu uso por parte de todos» y cómo se va a utilizar, «sempre respectando os principios que establece a lei de memoria democrática»: «O pazo de Meirás xa non representa á ditadura, representa aos galegos. Temos que estar moi contentos e alegres», festejó el representante estatal.

Urgen pasos para abrir el pazo y fijar el modelo de gestión

Precisamente la indefinición sobre sus usos y modelo de gestión futura centraban ayer las demandas de los colectivos e instituciones que más han luchado por la recuperación de As Torres y que piden además la apertura completa de este lugar de memoria en el que solo se permiten recorrer los jardines y asomarse al vestíbulo y la capilla.

El Concello de Sada celebró este viernes la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática, que considera una «excelente noticia» y un «paso máis na recuperación deste espazo para a o conxunto da cidadanía». Este reconocimiento oficial, el primero de Galicia, celebra el Ayuntamiento, «consolida Meirás como patrimonio público e como espazo fundamental para comprender a historia contemporánea de Galicia e de España».

El Gobierno local presidido por Benito Portela (Sadamaioría) advierte con todo de que esta distinción «debe ir acompañada de contido, actividade e un proxecto de futuro para o pazo de Meirás» y apela a la necesidad de «definir de maneira consensuada os usos do inmoble e de establecer un modelo estable de xestión coa súa apertura integral».

«A declaración debe ir acompañada de contido, actividade e un proxecto de futuro para o pazo de Meirás» Benito Portela — Alcalde de Sada

No es la primera vez que lo pide. A principios de mayo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la titularidad pública de As Torres, Benito Portela envió una carta a las administraciones implicadas en el proceso de recuperación para reclamar la convocatoria de la comisión de coordinación constituida en 2021 para abordar el futuro de este Bien de Interés Cultural. En su misiva, el alcalde advertía de la importancia de «avanzar en la definición compartida dos usos e modelo de xestión desde os principios de memoria democrática, participación institucional e vinculación co territorio». «A día de hoxe, seguimos agardando unha resposta», lamentaba este viernes el regidor.

«O Pazo de Meirás é xa, de maneira oficial, un Lugar de Memoria Democrática e un ben público. Agora temos que dar o seguinte paso: dotar ese espazo de contido, abrir o Pazo á cidadanía na súa totalidade e construír entre todas as administracións un proxecto de futuro á altura da súa importancia histórica e cultural», conclúe o alcalde.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña se suma a esta demanda. El colectivo, que denuncia desde hace meses el incumplimiento de la ley de patrimonio que obliga a abrir este BIC al público, valora la declaración como lugar de memoria pero se muestra también crítico por la indefinición de los usos y el futuro modelo de gestión. Advierte además de ciertos «errores» en el relato sobre el pazo de Meirás en la resolución estatal, que atribuye a su exclusión en el proceso de declaración de lugar de memoria, y critican también que el Gobierno se refiera a este sitio histórico como Meirás a secas, «unha modificación que, advierten, «atenta claramente coa identidade do ben» y que «afecta claramente a identificación deste lugar de memoria».