Pazo de Meirás
Sada celebra la distinción y pide avances en la apertura y usos: "Este recoñecemento debe ir acompañado de contido"
El Concello aún espera por una respuesta del Estado a una carta que envió en mayo para pedir que se retomen las negociaciones para definir usos y avanzar en su apertura total
El Concello de Sada celebra la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática, que considera una "excelente noticia" y un "paso máis na recuperación deste espazo para a o conxunto da cidadanía". Este reconocimiento oficial, el primero de Galicia, celebra el Ayuntamiento, "consolida Meirás como patrimonio público e como espazo fundamental para comprender a historia contemporánea de Galicia e de España".
El Gobierno local presidido por Benito Portela (Sadamaioría) advierte con todo de que esta distinción "debe ir acompañada de contido, actividade e un proxecto de futuro para o pazo de Meirás" y apela a la necesidad de "definir de maneira consensuada os usos do inmoble e de establecer un modelo estable de xestión coa súa apertura integral".
Una carta sin respuesta
No es la primera vez que lo pide. A principios de mayo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la titularidad pública de As Torres, Benito Portela envió juna carta a las administraciones implicadas en el proceso de recuperación para reclamar la convocatoria de la comisión de coordinación constituida en 2021 para abordar el futuro de este Bien de Interés Cultural. En su misiva, el alcalde advertía de la importancia de "avanzar en la definición compartida dos usos e modelo de xestión desde os principios de memoria democrática, participación institucional e vinculación co territorio". "A día de hoxe, seguimos agardando unha resposta", lamentaba este viernes el regidor.
«O Pazo de Meirás é xa, de maneira oficial, un Lugar de Memoria Democrática e un ben público. Agora temos que dar o seguinte paso: dotar ese espazo de contido, abrir o Pazo á cidadanía na súa totalidade e construír entre todas as administracións un proxecto de futuro á altura da súa importancia histórica e cultural», conclúe o alcalde, quen destaca novamente o traballo de todas as persoas implicadas na recuperación do inmoble, especialmente do colectivo memorialista.
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