Caión se prepara para la sexta edición del festival 'Rueiros da Vila' con el talento local y la sostenibilidad por bandera
Del 20 al 23 de agosto, la localidad acogerá diversas propuestas musicales y culturales
Caión volverá a convertirse, del 20 al 23 de agosto, en un gran escenario al aire libre con la celebración de la sexta edición de Rueiros da Vila. El festival, de acceso completamente gratuito y promovido por el Concello de A Laracha, ofrecerá cuatro días de música, actividades infantiles, magia y rutas patrimoniales en sus rincones más emblemáticos.
El evento fue presentado en la Oficina de Información Turística por el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y Borja Mahoney, representante de la gestora Sincro Audiovisual. El regidor subrayó la consolidación del certamen como faro turístico de la Costa da Morte y destacó el firme compromiso de esta entrega con la escena musical del municipio, que contará con la participación de tres bandas locales.
La programación musical se repartirá en los cuatro escenarios habituales al aire libre: Cárcere Vello, Patio, Salseiras y Rueiro das Figueiras. Las actividades arrancarán el jueves 20 con el recorrido guiado Roteiros da Vila para conocer la historia local y la actuación de The Majestics. El viernes por la noche tomarán el relevo los grupos locales Mal Juicio y Bestas, mientras que el sábado actuarán la formación larachesa Delasenda junto a Turbokraks y Mediarea. El broche final llegará el domingo con el concierto de Amoebo.
Para el público familiar, el espacio Rueiros Pequeniños ofrecerá un taller de impresión mediante cianotipia el jueves, el obradorio de música electrónica Faino Sonar el viernes y el espectáculo de magia de Marabijoshua el domingo.
El evento promueve un modelo sin barras comerciales ni saturación de marcas, financiado íntegramente por el Ayuntamiento. Asimismo, los organizadores destacaron que los horarios están pensados para favorecer la convivencia vecinal, fijando el inicio de las actuaciones más tardías a las 22.00 horas.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia