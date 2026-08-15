Caión se prepara para la sexta edición del festival 'Rueiros da Vila' con el talento local y la sostenibilidad por bandera

Caión volverá a convertirse, del 20 al 23 de agosto, en un gran escenario al aire libre con la celebración de la sexta edición de Rueiros da Vila. El festival, de acceso completamente gratuito y promovido por el Concello de A Laracha, ofrecerá cuatro días de música, actividades infantiles, magia y rutas patrimoniales en sus rincones más emblemáticos.

El evento fue presentado en la Oficina de Información Turística por el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y Borja Mahoney, representante de la gestora Sincro Audiovisual. El regidor subrayó la consolidación del certamen como faro turístico de la Costa da Morte y destacó el firme compromiso de esta entrega con la escena musical del municipio, que contará con la participación de tres bandas locales.

La programación musical se repartirá en los cuatro escenarios habituales al aire libre: Cárcere Vello, Patio, Salseiras y Rueiro das Figueiras. Las actividades arrancarán el jueves 20 con el recorrido guiado Roteiros da Vila para conocer la historia local y la actuación de The Majestics. El viernes por la noche tomarán el relevo los grupos locales Mal Juicio y Bestas, mientras que el sábado actuarán la formación larachesa Delasenda junto a Turbokraks y Mediarea. El broche final llegará el domingo con el concierto de Amoebo.

Para el público familiar, el espacio Rueiros Pequeniños ofrecerá un taller de impresión mediante cianotipia el jueves, el obradorio de música electrónica Faino Sonar el viernes y el espectáculo de magia de Marabijoshua el domingo.

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El evento promueve un modelo sin barras comerciales ni saturación de marcas, financiado íntegramente por el Ayuntamiento. Asimismo, los organizadores destacaron que los horarios están pensados para favorecer la convivencia vecinal, fijando el inicio de las actuaciones más tardías a las 22.00 horas.