Todo listo para el Globo de Betanzos: así será el dispositivo del día grande de las fiestas, que incluye novedades este año

Todo listo en Betanzos para el día grande de las fiestas. El lanzamiento del globo será mañana y como todos los años, el Concello brigantino ha establecido un dispositivo especial que incluye cortes de tráfico, refuerzos de seguridad y medidas extraordinarias ante las previsibles aglomeraciones, como un servicio de localización de menores que estará operativo entre las 19.00 y las 01.00 horas.

El dispositivo especial de tráfico incluye cortes y restricciones de la circulación en el centro de la ciudad para facilitar el acceso de los servicios de emergencia y los desplazamientos a pie. El Concello recomienda a los visitantes aparcar en la zona de Carregal y Bellavista y desplazarse a pie hasta el centro.

Como anticipo del día grande de las fiestas, la alcaldesa, María Barral, se encomendará al patrón en la tradicional Función del Voto. El oficio religioso comenzará a las 19.30 horas y en la comitiva participará concejales de la Corporación municipal, los representantes de las fiestas, Policía Local, maceros y alguaciles.

Antes del lanzamiento del aerostato de papel, verbena. La programación musical correrá a cargo del grupo Elebé 2.0 y comenzará a las 22.30. La elevación del Goblo se retransmitirá por la TVG en directo.

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