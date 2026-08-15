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Fiestas de San Roque

Todo listo para el Globo de Betanzos: así será el dispositivo del día grande de las fiestas, que incluye novedades este año

El Concello delimita aparcamientos en O Carregal y Bellavista y establece un operativo especial ante las previsibles aglomeraciones

Lanzamiento del globo de Betanzos en 2025.

Lanzamiento del globo de Betanzos en 2025. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA / LCO

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RAC

Betanzos

Todo listo en Betanzos para el día grande de las fiestas. El lanzamiento del globo será mañana y como todos los años, el Concello brigantino ha establecido un dispositivo especial que incluye cortes de tráfico, refuerzos de seguridad y medidas extraordinarias ante las previsibles aglomeraciones, como un servicio de localización de menores que estará operativo entre las 19.00 y las 01.00 horas.

El dispositivo especial de tráfico incluye cortes y restricciones de la circulación en el centro de la ciudad para facilitar el acceso de los servicios de emergencia y los desplazamientos a pie. El Concello recomienda a los visitantes aparcar en la zona de Carregal y Bellavista y desplazarse a pie hasta el centro.

Como anticipo del día grande de las fiestas, la alcaldesa, María Barral, se encomendará al patrón en la tradicional Función del Voto. El oficio religioso comenzará a las 19.30 horas y en la comitiva participará concejales de la Corporación municipal, los representantes de las fiestas, Policía Local, maceros y alguaciles.

Antes del lanzamiento del aerostato de papel, verbena. La programación musical correrá a cargo del grupo Elebé 2.0 y comenzará a las 22.30. La elevación del Goblo se retransmitirá por la TVG en directo.

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