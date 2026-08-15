Fiestas de San Roque
Todo listo para el Globo de Betanzos: así será el dispositivo del día grande de las fiestas, que incluye novedades este año
El Concello delimita aparcamientos en O Carregal y Bellavista y establece un operativo especial ante las previsibles aglomeraciones
Todo listo en Betanzos para el día grande de las fiestas. El lanzamiento del globo será mañana y como todos los años, el Concello brigantino ha establecido un dispositivo especial que incluye cortes de tráfico, refuerzos de seguridad y medidas extraordinarias ante las previsibles aglomeraciones, como un servicio de localización de menores que estará operativo entre las 19.00 y las 01.00 horas.
El dispositivo especial de tráfico incluye cortes y restricciones de la circulación en el centro de la ciudad para facilitar el acceso de los servicios de emergencia y los desplazamientos a pie. El Concello recomienda a los visitantes aparcar en la zona de Carregal y Bellavista y desplazarse a pie hasta el centro.
Como anticipo del día grande de las fiestas, la alcaldesa, María Barral, se encomendará al patrón en la tradicional Función del Voto. El oficio religioso comenzará a las 19.30 horas y en la comitiva participará concejales de la Corporación municipal, los representantes de las fiestas, Policía Local, maceros y alguaciles.
Antes del lanzamiento del aerostato de papel, verbena. La programación musical correrá a cargo del grupo Elebé 2.0 y comenzará a las 22.30. La elevación del Goblo se retransmitirá por la TVG en directo.
Venta de libretos con dibujos del Globo
El Globo llega este año con novedades. La Fundación Globo de San Roque recupera la tradición de plasmar en un libreto los dibujos que decorarán el aerostato. El ejemplar podrá adquirirse por cinco euros en una caseta instalada en O Campo durante los días 15 y 16 de agosto.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia