Luz verde inicial al nuevo plan del casco histórico de Betanzos: un anticipo de las normas que vienen

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde inicial al plan especial de protección del casco histórico que sustituirá al actualmente en vigor, de 1992. Se trata de un documento vital para avanzar en la preservación de la zona monumental que incluye cambios en la regulación para intentar incentivar la rehabilitación y facilitar la recuperación de los edificios vacíos.

Como ya avanzó este diario, una de las principales novedades que depara el Pepoch es la supresión de la limitación específica de número de viviendas por edificio. La normativa recoge expresamente la posibilidad de modificar el número de pisos, realizar divisiones horizontales o crear viviendas en inmuebles que anteriormente no estaban destinados a ese uso, aunque siempre dentro de los límites que establecen las leyes sectoriales. Su división o modificación deberá, por tanto someterse a las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad establecidos por las Normas do Hábitat de Galicia y el Código Técnico de Edificación.

El plan del casco histórico incluye también medidas para evitar el "proceso de transformación indiscriminada de edificios residenciales en establecimientos de alojamiento turístico" mediante una regulación específica de los usos hoteleros y turísticos.

Otra de las novedades que deparará la nueva normativa va dirigida a solventar las dificultades para dotar de garaje a las viviendas. El Concello apuesta por incorporar la innovación tecnológica como herramienta para "posibilitar soluciones técnicas compatibles con la conservación del patrimonio que permitan incrementar la capacidad de aparcamiento dentro de las propias edificaciones". En concreto, para "habilitar accesos a garajes en edificios existentes con fachadas protegidas, sumándose así a algunas de las principales ciudades históricas europeas como Barcelona, San Sebastián o Brujas".

Estudio de visibilidad de las cubiertas

El Concello destaca que el Pepri incluye también otra novedad que lo convierte en "pionero en Galicia". Se trata de un estudio específico de la visibilidad de las cubiertas del conjunto histórico para determinar la posibilidad de instalar paneles solares.

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El nuevo proyecto, que se expondrá en breve al público, prevé medidas para ampliar espacios libres, zonas verdes y lugares de estancia y para la ampliación de los recorridos peatonales.