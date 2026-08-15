Música y talleres este domingo en Teixeiro la XIII Feira dos Oficios da Montaña
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Curtis
Teixeiro celebra mañana, domingo 16 de agosto, la XIII Feira dos Oficios da Montaña, que organiza la asociación Orixes da Montaña con la colaboración de la Diputación de A Coruña.
La celebración comenzará a las 10.00 horas con los primeros talleres para niños y mayores, que tendrán la oportunidad de aprender los rudimentos de distintos oficios, como los de herrero, hilado o cestería.
El programa incluye también talleres de música y baile a cargo de Faragullas, foliada y sesión vermú, un xantar popular y espectáculos de teatro y circo para los más pequeños,
Los asistentes podrán disfrutar también de una exhibición de malla tradicional y de la actuación folclórica de A Maristela y de un monólogo de Marcos Pereiro.
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