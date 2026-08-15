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Música y talleres este domingo en Teixeiro la XIII Feira dos Oficios da Montaña

Un puesto de cantería en una edición pasada de la Feira dos Oficios de Teixeiro.

Un puesto de cantería en una edición pasada de la Feira dos Oficios de Teixeiro. / LOC

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Teixeiro celebra mañana, domingo 16 de agosto, la XIII Feira dos Oficios da Montaña, que organiza la asociación Orixes da Montaña con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

La celebración comenzará a las 10.00 horas con los primeros talleres para niños y mayores, que tendrán la oportunidad de aprender los rudimentos de distintos oficios, como los de herrero, hilado o cestería.

El programa incluye también talleres de música y baile a cargo de Faragullas, foliada y sesión vermú, un xantar popular y espectáculos de teatro y circo para los más pequeños,

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Los asistentes podrán disfrutar también de una exhibición de malla tradicional y de la actuación folclórica de A Maristela y de un monólogo de Marcos Pereiro.

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