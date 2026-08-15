Pura Ferreño repite como candidata del BNG: " Presentámonos con ilusión e a convicción de que Coirós merece máis"

La asamblea local del BNG de Coirós ha elegido por unanimidad a Pura Ferreño como candidata a la Alcaldía. Esta vecina de Coirós de Abaixo, ingeniera agrónoma de profesión, estará acompañada por Pablo Bugia, Carmen Tomé, Alberto Barreiro 'Warren', Marisa Marcote y Sandra García Mourelo.

"Presentámonos con ilusión, coa vontade de gobernar e a convicción de que Coirós merece máis. Queremos ofrecer unha alternativa fronte a un goberno que leva demasiado tempo instalado nunha forma de facer política baseada no clientelismo, na rutina e na falta de proxecto", destaca Ferreño.

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Entre sus prioridades, la recién designada candidata apunta a la mejora del abastecimiento de agua y de la recogida de basura, la seguridad viaria en el cruce de Queirís y en otros puntos del municipio, la creación de un punto limpio y la puesta en marcha de un "transporte público digno e adaptado ás necesidades da veciñanza".