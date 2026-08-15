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Pura Ferreño repite como candidata del BNG: " Presentámonos con ilusión e a convicción de que Coirós merece máis"

La mejora de los servicios de recogida de basuras, abastecimiento de agua y transporte, entre sus prioridades

Pura Ferreño, en el centro, acompañada de varios de los integrantes de su candidatura.

Pura Ferreño, en el centro, acompañada de varios de los integrantes de su candidatura. / LOC

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RAC

Coirós

La asamblea local del BNG de Coirós ha elegido por unanimidad a Pura Ferreño como candidata a la Alcaldía. Esta vecina de Coirós de Abaixo, ingeniera agrónoma de profesión, estará acompañada por Pablo Bugia, Carmen Tomé, Alberto Barreiro 'Warren', Marisa Marcote y Sandra García Mourelo.

"Presentámonos con ilusión, coa vontade de gobernar e a convicción de que Coirós merece máis. Queremos ofrecer unha alternativa fronte a un goberno que leva demasiado tempo instalado nunha forma de facer política baseada no clientelismo, na rutina e na falta de proxecto", destaca Ferreño.

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Entre sus prioridades, la recién designada candidata apunta a la mejora del abastecimiento de agua y de la recogida de basura, la seguridad viaria en el cruce de Queirís y en otros puntos del municipio, la creación de un punto limpio y la puesta en marcha de un "transporte público digno e adaptado ás necesidades da veciñanza".

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