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Investigan una agresión a una menor en O Burgo, en Culleredo

La Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo han cerrado diligencias sobre el caso, ocurrido el pasado 24 de mayo

Policía Local.

Policía Local. / LOC

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RAC

Culleredo

La Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo han cerrado las diligencias sobre una agresión a una menor de edad ocurrida el pasado 24 de mayo en O Burgo, cuyas imágenes se han hecho virales en redes sociales en las últimas horas.

Los hechos se produjeron cuando una joven agredió y humilló con violencia a otra ante la mirada de varios testigos. Tras ser alertadas las fuerzas de seguridad, varias patrullas acudieron al lugar e identificaron a la presunta agresora, a las jóvenes que aparecen en el vídeo y a sus colaboradores.

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La Guardia Civil ha aclarado que el vídeo en circulación no es reciente y que las diligencias del caso fueron enviadas a la Fiscalía de Menores hace casi tres meses, por lo que el asunto se encuentra plenamente en manos de la Justicia.

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