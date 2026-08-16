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Nace Cor e Ardora, o novo estudio de cerámica no Temple: "Unha vez empezas a pintar unha peza absórbete tanto que non tocas o teléfono"

A carralesa Laura Ferreiro, de 28 anos, abre o seu primeiro negocio en Cambre coa esperanza de poder crear comunidade e ofrecer alternativas de ocio e arte na contorna da Coruña

Laura Ferreiro no seu estudio Cor e Ardora, no Temple

Laura Ferreiro no seu estudio Cor e Ardora, no Temple / GUS DE LA PAZ

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Marta Casais

Cambre

Laura Ferreiro ten apenas 28 anos, pero nese tempo xa viviu en México ou Londres, lugares que lle inspiraron para abrir o seu novo estudo de cerámica Cor e Ardora, no Temple. A carralesa inaugurou o local o pasado oito de agosto, con varios curiosos indo a pintar as pezas.

Ferreiro explica que o proxecto "foi un pouco esporádico", pero que ao vivir en Londres decatouse que esta actividade está moi consolidada. "Alí aficioneime a pintar cerámica", afirma. Unha vez volveu á Coruña, explica, preparou unhas oposicións e tras traballar noutro negocio similar. "Quixen traer á contorna da Coruña as actividades artísticas e lúdicas, porque considero que todo o que é arte está no centro, e os que vivimos ás aforas tempos sempre que desprazarnos", sinala Ferreiro.

É o primeiro negocio da carralesa, que apunta que o quixo montar en Cambre porque é onde están as súas amizades."Foi moito suor e lágrima", admite. "A min gustaríame que este negocio fixéseme ter unha economía suficiente para subsistir, ter unha tranquilidade social e económica"

A emprendedora indica que a maioría de pezas dispoñibles para decorar son adquiridas en España e os prototipos máis especiais son de obra propia. Os prezos van desde os 15 euros, dependendo da peza escollida, e inclúen unha experiencia de dúas horas e todos os materiais necesarios para pintala. Unha vez lista, o equipo de Cor e Ardora cóceas e prepáranas para que os clientes poidan ir recollendo máis tarde.

"A xente eu creo que despois do covid estase a centrar un pouco máis a facer actividades que non impliquen tantas pantallas e queren socializar", explica Ferreiro. "Unha vez empezas a pintar unha peza, absórbete tanto que non tocas o teléfono, e iso crea bastante adicción, porque podes centrarte nunha cousa sen estar pensando nos teu problemas".

A carralesa sinala que "a xente necesita conectarse consigo mesma", e buscan tamén coñecer a outra xente. "Imos facer talleres creativos cun número de prazas limitadas, para que podamos crear comunidade", anuncia. Dentro destas clases afondarán en técnicas e poderán ter obradoiros temáticos de Nadal ou Halloween, ou comprar vales regalos

Aínda que Cor e Ardora está aberto para xente de todas as idades, Ferreiro indica que a partir das 19.00 horas van estar limitada para maiores de 12 anos, de modo que haxa un ambiente "máis de adulto e mozos".

A emprendedora anima a todo o mundo a participar e non ter medo de probar cousas. "O maior medo é que quede feo. Hai xente que pensa que o arte ten que ser algo moi elaborado, pero ás veces liñas e puntos son suficientes para crear algo bonito", afirma a artista, que engade que "o que fai bonito unha peza non é que ti pintes ben ou non, pero que ti a pintes de cero e sexa túa persoal".

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Ferreiro comparte que ela mesma inspírase nas estacións do ano para elixir as cores, e as combinacións veñen de fotos sacadas na natureza, como paisaxes ou solpores. "A min é o que máis me axuda a elaborar os deseños", di.

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