Arteixo se queda sin piscina en Meicende hasta final de mes por mantenimiento

Los vecinos y vecinas del entorno de los núcleos de Pastoriza y Meicende, en Arteixo, estarán hasta final de mes sin el servicio de piscina municipal. El Concello ha anunciado este lunes que las instalaciones acuáticas del complejo deportivo municipal de Pastoriza-Meicende permanecerán cerradas hasta el próximo 30 de agosto para acometer labores de mantenimiento y conservación.

Según explican desde el Concello de Arteixo en un comunicado, la actuación, que afectará únicamente a la zona de piscinas, es "imprescindible" para garantizar la seguridad de las personas usuarias y el correcto funcionamiento de las instalaciones. El resto de las dependencias del complejo permanecerán abiertas y operativas con normalidad salvo el domingo 23 de agosto, día en el que el recinto en su totalidad estará cerrado al público.

La piscina abrió sus puertas a comienzos de 2023, después de una inversión de 4,1 millones de euros (el presupuesto de licitación ascendía a 5 millones) que incluía la construcción de una nueva calle de acceso. El complejo cuenta con dos piscinas (una grande y otra pequeña) ubicadas en un espacio con grandes ventanales hacia el entorno del embalse, un gimnasio de 500 metros cuadrados y cuatro salas más para la realización de actividades deportivas.