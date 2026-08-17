Arteixo se queda sin piscina en Meicende hasta final de mes por mantenimiento
El Concello anuncia el cierre de las piscinas hasta el 30 de agosto por labores de mantenimiento, una medida que no afectará al resto del complejo deportivo municipal de Pastoriza-Meicende, que permanecerá abierto al público
Los vecinos y vecinas del entorno de los núcleos de Pastoriza y Meicende, en Arteixo, estarán hasta final de mes sin el servicio de piscina municipal. El Concello ha anunciado este lunes que las instalaciones acuáticas del complejo deportivo municipal de Pastoriza-Meicende permanecerán cerradas hasta el próximo 30 de agosto para acometer labores de mantenimiento y conservación.
Según explican desde el Concello de Arteixo en un comunicado, la actuación, que afectará únicamente a la zona de piscinas, es "imprescindible" para garantizar la seguridad de las personas usuarias y el correcto funcionamiento de las instalaciones. El resto de las dependencias del complejo permanecerán abiertas y operativas con normalidad salvo el domingo 23 de agosto, día en el que el recinto en su totalidad estará cerrado al público.
La piscina abrió sus puertas a comienzos de 2023, después de una inversión de 4,1 millones de euros (el presupuesto de licitación ascendía a 5 millones) que incluía la construcción de una nueva calle de acceso. El complejo cuenta con dos piscinas (una grande y otra pequeña) ubicadas en un espacio con grandes ventanales hacia el entorno del embalse, un gimnasio de 500 metros cuadrados y cuatro salas más para la realización de actividades deportivas.
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