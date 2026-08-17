De Os Caneiros a la sardiñada de Sada: las fiestas toman la comarca

Las comarcas coruñesa y betanceira enfilan la semana grande de los festejos. Tras el exitoso lanzamiento del Globo, Betanzos se prepara para otro de sus días grandes:Os Caneiros. En Sada está todo listo para la tradicional sardiñada con la que despide el San Roque y en Bergondo celebrarán por todo lo alto los 25 años del Guísamo Folk.

A continuación, un repaso por las citas imprescindibles.

Betanzos: romería fluvial, verbenas y concierto de Os Revenidos. Betanzos celebra este martes 18 de agosto otro de los días grandes de sus fiestas: la primera jira de Os Caneiros. Desde el mediodía comenzarán desfilar por el Mandeo las embarcaciones rumbo al campo. La popular romería fluvial volverá a estar amenizada por las charangas NBA y DGT. A la vuelta, ya en la plaza García Irmáns, verbena a cargo de la orquesta Origen. Los festejos de San Roque proseguirán hasta el 25 de agosto con conciertos de Los Satélites (día 20), Os Revenidos y Ortiga (21), la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (25), el espectáculo Michael Legend (día 22). Las fiestas finalizarán el día 25 con la segunda jira de Os Caneiros y verbena a cargo de la orquesta París de Noia.

Sada: sardiñada y orquesta para cerrar las fiestas. Sada celebró este lunes una de las citas más multitudinarias de sus fiestas: la Festa Holi, que congregó a numerosos jóvenes en el paseo marítimo. El municipio pondrá este martes el broche a las celebraciones de San Roque con su tradicional sardiñada, declarada Fiesta de Interés Turístico. El área recreativa de O Curruncho volverá a ser el epicentro de esta popular cita gastronómica que cumplió 65 años en 2025 y que estará amenizada por A Meda do Castro. A continuación, verbena a cargo de La banda de ayer. Como todos los años, una sesión de fuegos de artificio servirá de colofón a las fiestas patronales.

El Guísamo folk celebra sus 25 años por todo lo alto. Bergondo celebrará el próximo sábado 22 de agosto la XXV edición del festival Guísamo Folk. El Concello celebra el aniversario de su festival más conocido con una propuesta más amplia que encabezan Treixadura y Luar na Lubre y The Rapants. El cartel lo completan Radio Cos, el proyecto liderado por Quique Peón y Xurxo Fernandes, Alana y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo, que abrirá el festival a las 14.45 horas. Como todos los años, la celebración incluye comida popular, talleres y actividades para los más pequeños.

Fiestas en Santa Cruz con 9louro, Alana, Baiuca y Tiruleque. Las fiestas de esta localidad oleirense arrancarán el jueves y se prolongarán hasta el martes 25 de agosto. La Festa do Chourizo abrirá los festejos, seguida de conciertos de Alana y Do Rivés. El viernes será el turno de 9Louro y La banda de ayer. La celebración proseguirá el sábado con la travesía a nado al castillo, la Festa dos Callos, churrascada y verbena con la orquesta Marbella y Ortiga. El domingo, otra Festa dos Callos y concierto de la orquesta Magos.El lunes, Festa do Langostino, verbena con la orquesta New York y Kike Varela y, como fin de noche, concierto de Baiuca. El grupo Tiruleque y Los Satélites serán los encargados de poner la música a la última jornada festiva, que incluye también sardiñada y que cerrará con un espectáculo pirotécnico.

Festa da empanada en Carral. Para restar amargura a la llegada de septiembre, Carral programa su Festa da Empanada. Será el 3 de septiembre. La gastronomía compartirá protagonismo con la música tradicional, con actuaciones de O Rueiro de Tabeaio, As Cantareiras das Encrobas, Xodó o el Grupo de Música Tradicional Arnela.