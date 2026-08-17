Carral calienta motores para la Festa da Empanada

El concello de Carral calienta motores para su Festa da Empanada, que ya va por su quincuagésima primera edición. Será a comienzos del mes de septiembre, concretamente el jueves día 3, según avanzó este lunes la concejala de Cultura, Turismo e Comercio, Isabel López.

Como señaló la edil, el evento aunará gastronomía y folclore gallego. "Servirá non só para enxalzar un dos produtos estrela e que mellor fala da nosa gastronomía local, senón tamén para dar a coñecer o talento de varias agrupacións de música tradicional".

La cita comenzará a las 18.30 horas. Será entonces cuando las personas asistentes podrán degustar las diferentes variedades de empanadas elaboradas por los obradores locales Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.

En cuanto a la oferta musical, serán cuatro agrupaciones las que ofrezcan actuaciones en el Campo da Feira de la localidad. El programa arrancará a las 18.30 horas con O Rueirode Tabeaio. A las 19.00 horas será el turno de As Cantareiras das Encrobas, mientras que Xodó actuará a las 19.45 horas. El Grupo de Música Tradicional Arnela será el encargado de cerrar las actuaciones a las 20.30 horas.

La LI Festa da Empanada, organizada por el Concello de Carral en colaboración con la Deputación da Coruña, Aceites Abril y Estrella Galicia, busca mantener viva una celebración ya consolidada en el calendario cultural de Carral y reivindicar tanto la gastronomía local como el patrimonio musical gallego.