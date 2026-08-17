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El cura de Aranga alerta de posibles robos y pide a los mayores que viven solos que extremen las precauciones

Luis Rodríguez Patiño, que atiende varias parroquias en A Coruña y Lugo, previene a 600 feligreses vía Whatsapp tras detectarse la presencia de merodeadores en Xermade

El párroco Luis Rodríguez Patiño.

El párroco Luis Rodríguez Patiño. / VICTOR ECHAVE

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RAC

Aranga

El cura Luis Rodríguez Patiño, que atiende varias parroquias repartidas entre A Coruña y Lugo, entre ellas las de Aranga, ha lanzado un aviso a sus feligreses vía Whatsapp para instarles a extremar su precaución ante posibles robos.

En un grupo de Whatsapp que reúne a 600 personas, creado para dar avisos de noticias parroquiales como entierros, funerales o misas, Patiño ha advertido de la presencia en la zona de Xermade (Lugo) de merodeadores con actitudes sospechosas, por lo que pide a sus feligreses, especialmente a los mayores que viven solos, que extremen sus precauciones . "Andan buscando datos», advierte el párroco, que explica que, antes de asaltar una casa, los ladrones suelen informarse de los horarios y rutinas de sus moradores.

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En su aviso, el cura realiza una serie de recomendaciones. Pide a los vecinos que sean discretos y no faciliten información a desconocidos sobre las rutinas ni si se encuentran o no en el domicilio. Solicita además que estén atentos y avisen a la Guardia Civil en caso de detectar conductas sospechosas.

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