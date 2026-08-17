El cura de Aranga alerta de posibles robos y pide a los mayores que viven solos que extremen las precauciones
Luis Rodríguez Patiño, que atiende varias parroquias en A Coruña y Lugo, previene a 600 feligreses vía Whatsapp tras detectarse la presencia de merodeadores en Xermade
El cura Luis Rodríguez Patiño, que atiende varias parroquias repartidas entre A Coruña y Lugo, entre ellas las de Aranga, ha lanzado un aviso a sus feligreses vía Whatsapp para instarles a extremar su precaución ante posibles robos.
En un grupo de Whatsapp que reúne a 600 personas, creado para dar avisos de noticias parroquiales como entierros, funerales o misas, Patiño ha advertido de la presencia en la zona de Xermade (Lugo) de merodeadores con actitudes sospechosas, por lo que pide a sus feligreses, especialmente a los mayores que viven solos, que extremen sus precauciones . "Andan buscando datos», advierte el párroco, que explica que, antes de asaltar una casa, los ladrones suelen informarse de los horarios y rutinas de sus moradores.
En su aviso, el cura realiza una serie de recomendaciones. Pide a los vecinos que sean discretos y no faciliten información a desconocidos sobre las rutinas ni si se encuentran o no en el domicilio. Solicita además que estén atentos y avisen a la Guardia Civil en caso de detectar conductas sospechosas.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda