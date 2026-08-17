García Seone denuncia atascos «de hora e cuarto» para llegar a Coruña desde Santa Cruz

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado este lunes la situación de «colapso» que padece el tráfico rodado en la comarca de A Coruña y que, como apunta, «xa non é un tema de verán, senón de todo o ano». El regidor oleirense, que advirtió de esta situación en un programa radiofónico, considera «un escándalo total» que cualquier recorrido en coche desde Santa Cruz a cualquier punto de la ciudad de A Coruña «non baixa dunha hora e quince minutos».

García Seoane atribuye esta situación a la falta de inversiones en infraestructuras por parte de la Xunta y el Estado. Pone como ejemplo las actuaciones pendientes en la Vía Ártabra, Alfonso Molina, puente de A Pasaxe o la Artabriña. «Chegados a este punto, o hartazgo e a indignación do persoal é máxima», asegura.

Ante este escenario, el alcalde de Oleiros propone constituir un «frente amplio» en la comarca «á marxe de partidismos, pois os problemas de mobilidade non entenden de ideoloxía e os sufrimos todos e todas». En este sentido, avanzó su intención de solicitarle al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que convoque a todos los concellos de la comarca, a los sindicatos y a los empresarios a una reunión en Mariñán «para tratar a situación e as demandas que temos que facer en materia de infraestruturas viarias para a comarca da Coruña, porque aquí os políticos que están en Madrid e en Santiago nos teñen totalmente olvidados», lamenta el regidor oleirense.

«Imos dirixirnos a todos os alcaldes, entidades veciñais, traballadores e empresarios, que tamén están tendo perdas económicas por esta situación, para abordar esta problemática», afirmó García Seoane, que también tiene un frente abierto con la Xunta para mejorar el servicio de transporte público en el municipio, una medida que permitiría reducir el número de vehículos privados que se dirigen cada día a la ciudad. El último movimiento en este sentido fue colocar un bus averiado en Santa Cristina para denunciar que la Xunta en este sentido «no arranca».