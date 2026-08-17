Fiestas
El Globo de Betanzos recorre 32 kilómetros hasta caer en Cerceda
El aerostato aterrizó en una zona de matorrales del lugar de Xende
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Betanzos
Fue uno de los más remolones y también de los más viajeros de los últimos años. El Globo de San Roque cayó a las 02.50 horas de esta madrugada en el lugar de Xende, en A Silva (Cerceda), después de recorrer 32 kilómetros desde la plaza García Naveira, donde se elevó a las 00.56 horas.
Los servicios municipales de Protección Civil realizaron el seguimiento continuo del aerostato de papel durante el vuelo hasta el lugar en el que cayó, en una zona de matorrales.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
- La panadería de Oleiros que se resiste al cierre tras 60 años de historia en la comarca de A Coruña: 'No quiero que esto se pierda