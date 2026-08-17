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El Globo de Betanzos recorre 32 kilómetros hasta caer en Cerceda

El aerostato aterrizó en una zona de matorrales del lugar de Xende

Betanzos se rinde a su globo

Betanzos se rinde a su globo

RAC

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Betanzos

Fue uno de los más remolones y también de los más viajeros de los últimos años. El Globo de San Roque cayó a las 02.50 horas de esta madrugada en el lugar de Xende, en A Silva (Cerceda), después de recorrer 32 kilómetros desde la plaza García Naveira, donde se elevó a las 00.56 horas.

Betanzos se rinde a su globo

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Betanzos se rinde a su globo / LOC

Los servicios municipales de Protección Civil realizaron el seguimiento continuo del aerostato de papel durante el vuelo hasta el lugar en el que cayó, en una zona de matorrales.

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