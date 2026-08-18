Una concejala de Arteixo denuncia sufrir ataques de contenido sexual
Alternativa Enxebre no descarta emprender acciones legales contra el autor de los mensajes
La concejala no adscrita Noelia Martínez Canosa denuncia haber sido víctima de insultos, ataques personales y comentarios de carácter sexual por parte de un vecino de Arteixo a través de la red social Facebook y su aplicación de mensajes Messenger. Así lo denuncia su actual formación, Alternativa Enxebre, que advierte: «Non nos van calar por fiscalizar, denunciar e esixir que a Lei sexa igual para todos».
«Unha cousa é criticar a Noelia Martínez, cuestionar as súas actuacións ou discrepar publicamente con Alternativa Enxebre. Iso forma parte da democracia e respectarémolo sempre. Outra cousa moi distinta é dirixirse a unha muller con expresións como ‘estás moi mal follada’. Isto non é crítica política e non estamos dispostos a normalizalo nin a calar», señala la formación en un comunicado.
Alternativa Enxebre advierte de que conserva la documentación relativa a las publicaciones y mensajes recibidos y que se reserva el ejercicio de las acciones que legalmente correspondan para defender la dignidad y los derechos de su concejala «ante a reiteración deste tipo de comportamentos».
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