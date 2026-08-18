Una concejala de Arteixo denuncia sufrir ataques de contenido sexual

La concejala no adscrita Noelia Martínez Canosa denuncia haber sido víctima de insultos, ataques personales y comentarios de carácter sexual por parte de un vecino de Arteixo a través de la red social Facebook y su aplicación de mensajes Messenger. Así lo denuncia su actual formación, Alternativa Enxebre, que advierte: «Non nos van calar por fiscalizar, denunciar e esixir que a Lei sexa igual para todos».

«Unha cousa é criticar a Noelia Martínez, cuestionar as súas actuacións ou discrepar publicamente con Alternativa Enxebre. Iso forma parte da democracia e respectarémolo sempre. Outra cousa moi distinta é dirixirse a unha muller con expresións como ‘estás moi mal follada’. Isto non é crítica política e non estamos dispostos a normalizalo nin a calar», señala la formación en un comunicado.

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Alternativa Enxebre advierte de que conserva la documentación relativa a las publicaciones y mensajes recibidos y que se reserva el ejercicio de las acciones que legalmente correspondan para defender la dignidad y los derechos de su concejala «ante a reiteración deste tipo de comportamentos».