Herida una conductora al ser alcanzada por su propio vehículo en Bergondo
Todo apunta a que la causa del accidente fue el freno de mano mal accionado
Una mujer resultó herida en la tarde de este lunes tras ser alcanzada por su propio vehículo en Bergondo. El accidente tuvo lugar en la carretera municipal del lugar de Casal de Agra, en Lubre (Bergondo). El turismo impactó contra la propiedad privada de un vecino, lo que le causó heridas a la conductora. Según explica el personal sanitario y efectivos de Protección Civil que acudieron al lugar, la causa del siniestro pudo haber sido que la mujer accionase mal el freno de mano.
Personal del servicio de Urgencias Sanitarias del 061 fue quien informó del suceso a la central de emergencias de Galicia 112 sobre las 16.30 horas y trasladó a la conductora herida al Hospital de A Coruña. También fueron alertados del accidente Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Betanzos y efectivos de Protección Civil de Bergondo.
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