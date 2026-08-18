Las nuevas urbanizaciones de O Carballo obligan a redefinir la movilidad en Oleiros

El Concello de Oleiros tiene en diferentes fases de tramitación tres urbanizaciones de promoción privada en la zona de O Carballo que suman más de 400 viviendas. Es una de las grandes bolsas de suelo pendiente de desarrollo en el municipio, estratégicamente situada entre la N-6 y la AC-527, la carretera que conecta la avenida de Francisca Herrera a la altura de la rotonda de A Pezoca con la Vía Ártabra (AG-13). Pero todas esas viviendas van a sumar más tráfico a la nacional, desembocando además en el único tramo que no está desdoblado, al menos mientras no se concluya el tramo de la Vía Ártabra hasta la AP-9. Esta situación va a obligar a redefinir la movilidad en una zona en la que se ubican varios centros de enseñanza (CEIP A Rabadeira, IES Miraflores y el colegio Hijas de Cristo Rey), la piscina municipal y el centro de salud de A Covada.

Los tres desarrollos (el SUD-7, el SUD-8 y el SUND-19) lindan con la avenida de Miguel Hernández (AC-180), que será la vía que asuma gran parte del tráfico. Esta avenida desemboca en el cruce de O Carballo de la N-6, una intersección regulada por semáforos que tiende a colapsarse en horas puntas. El proyecto para desdoblar este tramo de la nacional, el único pendiente entre A Coruña y Guísamo y que va desde la rotonda de la urbanización El Pinar hasta la rotonda del Gadis, no ha registrado avances en las últimas legislaturas y parece estar guardado en un cajón del Ministerio de Transportes.

Sección de la rúa A Xesta en O Carballo (Oleiros) / LOC

La alternativa de los nuevos residentes en esta zona será la Vía Ártabra, una vez esté completada. También podrán usar la circunvalación de Oleiros para incorporarse a la N-6 por el parque comercial de Iñás, aunque en esa zona también es necesaria una ampliación de la plataforma por parte de la Diputación para mejorar la seguridad del tráfico rodado. Pero la clave para descongestionar los accesos a A Coruña desde Oleiros podría estar en la Artabriña. Este vial, con el que la Xunta conectaría Santa Cruz con la N-6 y con la AP-9 en A Barcala, permitiría evitar el puente de A Pasaxe, que también espera desde hace años por una ampliación.

En el ámbito de los desarrollos también se prevén novedades en la configuración de los viales. Otra de las arterias de la zona, la rúa Xesta, sufrirá una transformación para dar servicio al SUD-8 y SUND-9. En los planes parciales de cada uno de estos ámbitos está contemplada la ampliación de una mitad de esta vía, de tal manera que si uno no se ejecuta, la otra mitad de la actuación queda sin ejecutar. La calle aumentará su ancho hasta los 20 metros y pasará a ser de doble sentido, incluyendo en el lado del SUD-8 una zona de aparcamiento en línea y aparcamiento en batería y acera del lado del SUND-19. En el SUD-8, también está prevista la creación de un vial que dé continuidad a las calles Cascaxeira y Queiruga, hasta ahora inconexas. Estas actuaciones ayudarán a descongestionar el tráfico en la zona, pero no evitarán la saturación en las vías principales.