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San Roque de Betanzos

Nuevo chapuzón en Os Caneiros, la fiesta de las dos caras

A pie o en barco. Con pistolas cargadas de vino y las camisetas hechas jirones o en embarcaciones engalanadas para disfrutar de una comida campestre con familia o amigos. Os Caneiros, la romería de las dos caras, volvió a dejar que cada cual eligiese su propia aventura en una jornada que llenó de animación las orillas del Mandeo

Betanzos celebra una nueva jira de Os Caneiros

Betanzos celebra una nueva jira de Os Caneiros

Carlos Pardellas

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Antares Pérez

Betanzos

Os Caneiros volvió a mostrar este martes sus dos caras. La de la romería centenaria que el Concello de Betanzos porfía en conservar a toda costa, con su idílica estampa de embarcaciones engalanadas remontando el río, y la fiesta desenfrenada en tierra, donde la diversión se mide en descargas de vino tinto.

Unos y otros, los amantes de la tradición y los partidarios del botellón en el campo, disfrutaron de una jornada festiva y soleada que se saldó sin apenas incidencias, más allá de cortes, picaduras y alrededor de seis intoxicaciones etílicas que precisaron de traslado, según informa los efectivos de Protección Civil.

La fiesta comenzó al mediodía, cuando las embarcaciones comenzaron a remontar el Mandeo acompañadas por la música de las charangas NBA y DGT. A orillas del río, familias y pandillas de amigos comenzaron a tomar posiciones para disfrutar de una comida campestre en sus lanchas. En el campo, cada vez más jóvenes se declaraban la guerra con pistolas de agua.

Betanzos celebra Os Caneiros

Betanzos celebra Os Caneiros

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Betanzos celebra Os Caneiros / Carlos Pardellas

Conforme avanzaba el día, las camisetas se teñían de morado y subían los decibelios en el campo. Ya de tarde, muchas prendas hechas jirones y algún que otro chapuzón temerario al río, aunque sin consecuencias. Para garantizar la seguridad, el Concello desplegó un dispositivo de seguridad. Varias zodiacs de Protección Civil recorrieron el Mandeo para evitar conductas de riesgo, como la navegación con motos acuáticas. En tierra, los agentes pusieron especial atención en evitar la venta de alcohol a menores.

Como todos los años, la Corporación de Betanzos y los representantes de las fiestas, con sus respectivas comitivas, participaron en la romería a bordo de la embarcación municipal, la Diana Cazadora. La alcaldesa, María Barral, volvió a insistir en los mensajes de concienciación para conservar la tradición de esta jira centenaria.

Al atardecer, las embarcaciones volvieron a poner rumbo a Betanzos. Los más rezagados partieron del campo, a pie ya de noche. Como fin de fiesta, los fuegos acuáticos de A Ponte Vella que cierran esta primera jira y verbena a cargo de Origen.

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Los festejos patronales continuarán hoy con la actuación de The Cruze. La segunda jira será el próximo 25 de agosto.

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