Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas

Oleiros sigue avanzando en el desarrollo de sus urbanizaciones, que suman una previsión de más de 1.500 viviendas. En este caso, se trata de la aprobación inicial del plan parcial del SUD-8 en O Carballo, comprendido entre la avenida de Miguel Hernández y las calles Xesta y Cascaxeira, al norte de la N-6, y en el que se contempla la construcción de un centenar de viviendas de promoción privada.

El documento, aprobado mediante resolución de Alcaldía el pasado 24 de julio, delimita un ámbito de 37.000 metros cuadrados de los que 23.207 corresponden a suelo residencial. En este espacio se levantarán 100 viviendas, 47 de tipología colectiva y -38 de precio libre y nueve de protección oficial- y 53 unifamiliar. Junto a ellas, se reservan 1.581 metros cuadrados para equipamientos, 3.758 para espacios libres y 8.421 para viales.

Las viviendas unifamiliares se situarán en la parte sur y central del sector, con acceso desde las calles interiores. Serán de tipo aisladas, adosadas o en formación de condominios, favoreciendo así la creación de zonas comunitarias ajardinadas. Por su parte, las viviendas colectivas se ubicarán en la parte este del sector, con acceso desde la Rúa Xesta, en cuya intersección con la avenida Miguel Hernández se reservará espacio para equipamientos. De esta manera, como destaca la memoria, se creará "un cinturón de dotaciones públicas", ya que hacia el norte se sitúan numerosos equipamientos municipales, como la piscina, el centro de salud o centros educativos como el colegio A Rabadeira o el instituto Miraflores, además del parque empresarial de Iñás a muy corta distancia.

Recreación de la futura urbanización de O Carballo (Oleiros) / LOC

Estas dotaciones estarán complementadas por una red de itinerarios peatonales y carril bici "que mejorará la conectividad de estos espacios con el centro urbano de Oleiros, con las áreas de juego y con el tejido residencial, situando al peatón en una situación privilegiada frente al tráfico rodado", destaca el documento.

Posición privilegiada

Precisamente, la proximidad al núcleo urbano de Oleiros es uno de los atractivos de este desarrollo, una "posición de privilegio" que contrasta con la "intensa edificación de carácter residencial" que presenta la zona desde hace años y que la sitúa como una de las zonas con mayor presión urbanística del área metropolitana coruñesa.

De hecho, junto a este ámbito, del que la empresa Goldziegel, S.L. es titular del 80% de la superficie, están previstos otros dos desarrollos que suman 300 viviendas. Se trata del vecino SUND-19, que se extiende desde la piscina municipal hacia el sur por el otro margen de la rúa A Xesta, y del SUD-7 'A Pezoca', ámbito situado junto a los centros públicos de enseñanza y en el que se integra el centro de salud de A Covada. En el primero de ellos, cuya tramitación está más avanzada que la de su vecino, hay contempladas 86 viviendas, mientras que en el segundo la cifra asciende hasta las 214. En total, sumando los tres desarrollos, el número de viviendas de nueva construcción previstas en O Carballo alcanza las 400 unidades.

El coste de ejecución del SUD-8 está estimado en 1,4 millones de euros, de los que 170.000 euros corresponden a los trabajos para aumentar la red de abastecimiento en este punto y poder cubrir la demanda futura de agua en la zona, mientras que las obras de urbanización se cifran en un millón de euros. La ejecución de este sector lleva adscrito un sistema general que supondrá la cesión al bosque de Os Veciños o parque metropolitano de Liáns de unos 10.000 metros cuadrados de superficie.

El expediente de aprobación inicial del plan parcial de este ámbito estará expuesto al público por el plazo de dos meses para que las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.